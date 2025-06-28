İtalya'da kırmızı alarm! Yüksek risk uyarısı yapıldı

İtalya hafta sonu kavurucu sıcakların etkisi altına girecek. Aşırı sıcak nedeniyle cumartesi günü 17, pazar günü ise 21 şehir için kırmızı alarm verildi. Sağlık Bakanlığı'ndan vatandaşlara uyarı üstüne uyarı geldi.

İtalya'da hafta sonu birçok kentte sıcak hava dalgasının etkili olması bekleniyor. İtalya Sağlık Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, güneşten korunmaya yönelik bir dizi uyarı ve önlem önerisine yer verdi.

21 İLDE KIRMIZI ALARM

Bakanlık, cumartesi günü Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Floransa, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Roma, Torino, Trieste, Venedik ve Verona için "kırmızı" ile en yüksek risk uyarısında bulundu.

"Kırmızı" alarm listesine pazar günü için Katanya, Civitavecchia, Rieti ve Viterbo'nun da ekleneceği ve toplamda 21 şehirde kavurucu sıcakların etkisinin görüleceği belirtildi.

YAŞLILAR, ÇOCUKLAR VE KRONİK HASTALARA UYARI

Sağlık Bakanlığı, "kırmızı" alarm verilen şehirlerde, sadece yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için değil, sağlıklı ve aktif bireyler için de sağlık açısından ciddi tehlikeler oluşturabilecek sıcakların etkisini göstereceğinin altını çizdi.