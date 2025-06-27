Meteoroloji'den aşırı sıcak uyarısı! Termometreler 40 dereceyi aşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre, haftanın son mesai gününde yurt genelinde yağış beklenmiyor. Cuma günü sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ortalama sıcaklık 35 derece civarında seyrederken, bazı illerde termometreler 40 dereceyi aşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Haziran 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son tahminlere göre cuma günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Havanın ülke genelinde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtilirken aşırı sıcaklara karşı uyarı geldi. Yetkililer, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatlerinin güneş çarpması için en riskli saatler olduğuna dikkat çekip, dışarı çıkacak vatandaşlara şapka, açık renkli kıyafet seçimi, güneş kremi ve bol sıvı tüketmek gibi önlemlerle güneşten korunmaları uyarısını yaptı.
Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla Orta Karadeniz'in parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.