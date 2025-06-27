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 | Onur Kaya

Meteoroloji'den aşırı sıcak uyarısı! Termometreler 40 dereceyi aşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre, haftanın son mesai gününde yurt genelinde yağış beklenmiyor. Cuma günü sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ortalama sıcaklık 35 derece civarında seyrederken, bazı illerde termometreler 40 dereceyi aşacak.

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Meteoroloji'den aşırı sıcak uyarısı! Termometreler 40 dereceyi aşacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 08:08
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 08:38

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Haziran 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son tahminlere göre cuma günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Havanın ülke genelinde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den aşırı sıcak uyarısı! Termometreler 40 dereceyi aşacak

AŞIRI SICAKLARA DİKKAT!

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtilirken aşırı sıcaklara karşı uyarı geldi. Yetkililer, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatlerinin güneş çarpması için en riskli saatler olduğuna dikkat çekip, dışarı çıkacak vatandaşlara şapka, açık renkli kıyafet seçimi, güneş kremi ve bol sıvı tüketmek gibi önlemlerle güneşten korunmaları uyarısını yaptı.

Meteoroloji'den aşırı sıcak uyarısı! Termometreler 40 dereceyi aşacak

RÜZGAR KUZEYDEN ESECEK

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den aşırı sıcak uyarısı! Termometreler 40 dereceyi aşacak

27 HAZİRAN CUMA BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • BALIKESİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık
  • EDİRNE °C, 38°C Az bulutlu ve açık
  • İSTANBUL °C, 33°C Az bulutlu ve açık
  • KIRKLARELİ °C, 35°C Az bulutlu ve açık
Meteoroloji'den aşırı sıcak uyarısı! Termometreler 40 dereceyi aşacak

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • AFYONKARAHİSAR °C, 33°C Az bulutlu ve açık
  • İZMİR °C, 39°C Az bulutlu ve açık
  • MUĞLA °C, 40°C Az bulutlu ve açık
  • UŞAK °C, 36°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 37°C Az bulutlu ve açık
  • ANTALYA °C, 41°C Az bulutlu ve açık
  • HATAY °C, 33°C Az bulutlu ve açık
  • ISPARTA °C, 35°C Az bulutlu ve açık
Meteoroloji'den aşırı sıcak uyarısı! Termometreler 40 dereceyi aşacak

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 34°C Az bulutlu ve açık
  • ESKİŞEHİR °C, 35°C Az bulutlu ve açık
  • KONYA °C, 33°C Az bulutlu ve açık
  • SİVAS °C, 29°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • BOLU °C, 33°C Az bulutlu ve açık
  • DÜZCE °C, 34°C Az bulutlu ve açık
  • SİNOP °C, 30°C Az bulutlu ve açık
  • ZONGULDAK °C, 29°C Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla Orta Karadeniz'in parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • AMASYA °C, 33°C Az bulutlu ve açık
  • RİZE °C, 29°C Az bulutlu ve açık
  • SAMSUN °C, 30°C Az bulutlu ve açık, gece parçalı cok bulutlu
  • TRABZON °C, 26°C Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM °C, 28°C Az bulutlu ve açık
  • KARS °C, 26°C Az bulutlu ve açık
  • MALATYA °C, 37°C Az bulutlu ve açık
  • VAN °C, 27°C Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 42°C Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP °C, 40°C Az bulutlu ve açık
  • MARDİN °C, 38°C Az bulutlu ve açık
  • SİİRT °C, 40°C Az bulutlu ve açık
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