Meteoroloji'den aşırı sıcak uyarısı! Termometreler 40 dereceyi aşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre, haftanın son mesai gününde yurt genelinde yağış beklenmiyor. Cuma günü sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ortalama sıcaklık 35 derece civarında seyrederken, bazı illerde termometreler 40 dereceyi aşacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Haziran 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son tahminlere göre cuma günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Havanın ülke genelinde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AŞIRI SICAKLARA DİKKAT!

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtilirken aşırı sıcaklara karşı uyarı geldi. Yetkililer, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatlerinin güneş çarpması için en riskli saatler olduğuna dikkat çekip, dışarı çıkacak vatandaşlara şapka, açık renkli kıyafet seçimi, güneş kremi ve bol sıvı tüketmek gibi önlemlerle güneşten korunmaları uyarısını yaptı.

RÜZGAR KUZEYDEN ESECEK

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

27 HAZİRAN CUMA BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 38°C Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 33°C Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 39°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 40°C Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 36°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 41°C Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 29°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 34°C Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 30°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla Orta Karadeniz'in parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 29°C Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 30°C Az bulutlu ve açık, gece parçalı cok bulutlu

TRABZON °C, 26°C Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C Az bulutlu ve açık

KARS °C, 26°C Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 37°C Az bulutlu ve açık

VAN °C, 27°C Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.