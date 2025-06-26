Havalara dikkat! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yağmur geliyor, sıcaklık düşüyor

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, kavurucu sıcaklıkların ardından sağanak geliyor. Hafta sonundan itibaren Marmara ve Doğu Karadeniz'de başlayacak olan yağmur, yeni haftayla birlikte birçok bölgede etkili olacak. Hava sıcaklıklarında da yaklaşık 10 derece düşüş bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinde perşembe ve cuma günü yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Ancak hafta sonundan itibaren havalar yeniden soğumaya başlayacak, yağmur birçok bölgede etkisini gösterecek. Hafta sonu Marmara ve Doğu Karadeniz bölgesinde görülecek olan yağışlı hava, yeni haftadan itibaren Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde de etkili olacak.
Yağışlı havayla birlikte termometrelerde sert düşüş yaşanacak. İstanbul'da bugün 35 derece seviyelerine kadar çıkacak olan sıcaklarlar, pazar günü yağmurla birlikte 25 dereceye kadar inecek.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise aşırı sıcaklıklar etkili olmaya devam edecek. Sıcaklık bazı illerde 40 derecenin üzerinde seyredecek.
26 Haziran Perşembe günü bölgelere göre hava durumunun ayrıntıları şöyle:
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL °C, 35°C Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 40°C Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 38°C Az bulutlu ve açık
BALIKESİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 39°C Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 39°C Az bulutlu ve açık
A.KARAHİSAR °C, 34°C Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 36°C Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANTALYA °C, 36°C Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 36°C Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 35°C Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 36° Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 33°C Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 30°C Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 33°C Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 35°C Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 30°C Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 29°C Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
TRABZON °C, 26°C Az bulutlu ve açık
RİZE °C, 28°C Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 30°C Az bulutlu ve açık
AMASYA °C, 36°C Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MALATYA °C, 37°C Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 29°C Az bulutlu ve açık
KARS °C, 27°C Az bulutlu ve açık
VAN °C, 26°C Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 38°C Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C Az bulutlu ve açık