Havalara dikkat! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yağmur geliyor, sıcaklık düşüyor

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, kavurucu sıcaklıkların ardından sağanak geliyor. Hafta sonundan itibaren Marmara ve Doğu Karadeniz'de başlayacak olan yağmur, yeni haftayla birlikte birçok bölgede etkili olacak. Hava sıcaklıklarında da yaklaşık 10 derece düşüş bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinde perşembe ve cuma günü yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU YAĞMUR GELİYOR

Ancak hafta sonundan itibaren havalar yeniden soğumaya başlayacak, yağmur birçok bölgede etkisini gösterecek. Hafta sonu Marmara ve Doğu Karadeniz bölgesinde görülecek olan yağışlı hava, yeni haftadan itibaren Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde de etkili olacak.

SICAKLIK 10 DERECE AZALACAK

Yağışlı havayla birlikte termometrelerde sert düşüş yaşanacak. İstanbul'da bugün 35 derece seviyelerine kadar çıkacak olan sıcaklarlar, pazar günü yağmurla birlikte 25 dereceye kadar inecek.

DOĞU VE GÜNEYGOĞU ANADOLU KAVRULACAK

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise aşırı sıcaklıklar etkili olmaya devam edecek. Sıcaklık bazı illerde 40 derecenin üzerinde seyredecek.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

26 Haziran Perşembe günü bölgelere göre hava durumunun ayrıntıları şöyle:

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 35°C Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 40°C Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 38°C Az bulutlu ve açık

BALIKESİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 39°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C Az bulutlu ve açık

A.KARAHİSAR °C, 34°C Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 36°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA °C, 36°C Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 36°C Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36° Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 30°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 35°C Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 30°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

TRABZON °C, 26°C Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 28°C Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 30°C Az bulutlu ve açık

AMASYA °C, 36°C Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MALATYA °C, 37°C Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 29°C Az bulutlu ve açık

KARS °C, 27°C Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 38°C Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C Az bulutlu ve açık