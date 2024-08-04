İtalya'da kırmızı kodlu uyarı: Etna Yanardağı yeniden lav püskürtmeye başladı

04 Ağustos 2024 15:24 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 15:27

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İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan ve yüksekliği 3 bin 30 metre civarında olan Etna Yanardağı'nda volkanik hareketlilik devam ediyor.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), yanardağdan lavlar püskürdüğünü, 10 kilometre yüksekliğe ulaşan kül bulutlarının güneydoğu yönünde ilerlediğini kaydetti.

UÇAKLAR İÇİN KIRMIZI KODLU UYARI

INGV, bölgeden geçen uçaklar için "kırmızı" kodlu uyarı mesajı paylaştı.

Etna'daki volkanik hareketlilik nedeniyle Katanya Fontanarossa Havalimanı'daki uçuşlar aksadı.

Havalimanı yetkilileri, gelen uçuş sayısının saatte altıya düşürüleceğini, havalimanındaki bir bölümün de kapatılacağını açıkladı.

YANARDAĞ TEMMUZ AYINDAN BERİ AKTİF

Avrupa kıtasının en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyan Etna Yanardağı'nda temmuz başından bu yana sık aralıklarla volkanik faaliyetler görülüyor.

Yanardağ, Aralık 2023'te güçlü şekilde kül ve lav püskürttükten sonra bu yıl temmuz ayına kadar sessiz kalmıştı.