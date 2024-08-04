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İtalya'da kırmızı kodlu uyarı: Etna Yanardağı yeniden lav püskürtmeye başladı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Ağustos 2024 15:24 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 15:27

İtalya'nın güneyinde bulunan aktif yanardağlardan Etna yeniden lav püskürtmeye başladı. Bölgeden geçen uçaklar için kırmızı kodlu uyarı mesajı paylaşıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan ve yüksekliği 3 bin 30 metre civarında olan Etna Yanardağı'nda volkanik hareketlilik devam ediyor. 

İtalya'da kırmızı kodlu uyarı: Etna Yanardağı yeniden lav püskürtmeye başladı - 1. Resim

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), yanardağdan lavlar püskürdüğünü, 10 kilometre yüksekliğe ulaşan kül bulutlarının güneydoğu yönünde ilerlediğini kaydetti.

İtalya'da kırmızı kodlu uyarı: Etna Yanardağı yeniden lav püskürtmeye başladı - 2. Resim

UÇAKLAR İÇİN KIRMIZI KODLU UYARI

INGV, bölgeden geçen uçaklar için "kırmızı" kodlu uyarı mesajı paylaştı.

İtalya'da kırmızı kodlu uyarı: Etna Yanardağı yeniden lav püskürtmeye başladı - 3. Resim

Etna'daki volkanik hareketlilik nedeniyle Katanya Fontanarossa Havalimanı'daki uçuşlar aksadı.

İtalya'da kırmızı kodlu uyarı: Etna Yanardağı yeniden lav püskürtmeye başladı - 4. Resim

Havalimanı yetkilileri, gelen uçuş sayısının saatte altıya düşürüleceğini, havalimanındaki bir bölümün de kapatılacağını açıkladı.

İtalya'da kırmızı kodlu uyarı: Etna Yanardağı yeniden lav püskürtmeye başladı - 5. Resim

YANARDAĞ TEMMUZ AYINDAN BERİ AKTİF

Avrupa kıtasının en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyan Etna Yanardağı'nda temmuz başından bu yana sık aralıklarla volkanik faaliyetler görülüyor.

İtalya'da kırmızı kodlu uyarı: Etna Yanardağı yeniden lav püskürtmeye başladı - 6. Resim

Yanardağ, Aralık 2023'te güçlü şekilde kül ve lav püskürttükten sonra bu yıl temmuz ayına kadar sessiz kalmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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