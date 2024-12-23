İtalya'da tribünler Mussolini diye inledi! Diktatörün torunu Çizme'yi karıştırdı

23 Aralık 2024 14:00 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 14:13

İtalya'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki lideri diktatör Benito Mussolini'nin futbolcu torunu Floriani'nin attığı gol sonrası yaşananlar ülkede büyük tartışma başlattı.

İtalya'nın 2. Dünya Savaşı dönemindeki diktatör lideri Benito Mussolini'nin torununun çocuğu olan Romano Floriani Mussolini, ülkede gündeme damgasını vurdu. Futbolcu olan ve İtalya Serie B ekiplerinden Juve Stabia'da kiralık olarak forma giyen genç Mussolini, dün takımının Cesena ile oynadığı maçın 21. dakikasına rakip fileleri havalandırırken, bu golün ardından yaşananlar İtalya'da büyük tartışma başlattı.

TRİBÜNLER MUSSOLINI DİYE HAYKIRDI

İtalyan seyirciler, stat anonsörünün oyuncunun sadece adını haykırarak yaptığı gol anonsunun ardında defalarca hep bir ağızdan Mussolini diye bağırdı. Birçok futbolsever bu durumu 'ironik' bulurken kimileri ise "Er ya da geç bunun olması gerekiyordu" diyerek ırkçı espriler yaptı.

AŞIRI SAĞCILARIN TAKIMI LAZIO'YA DÖNECEK

Juve Stabia'da kiralık olarak forma giyen Floriani Mussolini, sezon sonunda bonservisini elinde bulunduran Serie A ekibi Lazio'ya dönecek.

Başkent Roma ekibi Lazio, İtalya'da aşırı sağcı taraftar kitlesiyle biliniyor.