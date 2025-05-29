İtalyan Prenses Maria Carolina ölümle burun buruna geldi! Yoğun bakımda tedavi altına alındı

İtalya Kraliyet Ailesi üyesi Prenses Maria Carolina, sosyal medyada yaptığı paylaşımda sevenlerini şoke etti. Carolina, paylaşımına yaptığı açıklamada geçirdiği motosiklet kazasına değinerek, kaskın önemine vurgu yaptı. Prenses yoğun bakımda tedavi altına alındı.

İtalya'nın Prensi Carlo di Borbone delle Due Sicilie ile Prenses Camilla'nın en büyük kızı olan 21 yaşındaki Prenses Maria Carolina, 28 Mayıs Çarşamba günü sosyal medya platformu Instagram üzerinden hastanede çekilmiş fotoğraflarına yer verdiği bir paylaşım yaptı.

''KALİTELİ KASK TAKIN! BENİ O KURTARDI''

Paylaşımının açıklamasına ise yaşadığı talihsiz olaya yer veren Prenses Maria Carolina, şu ifadeleri kullandı:

''Hayatta olduğum için kendimi inanılmaz şanslı hissediyorum. Bu kazadan sağ çıkmam, tam anlamıyla bir mucizeydi. Motosiklet sürerken mutlaka tam koruma ekipmanları kullanın, özellikle kaliteli bir kask takın. Benim hayatımı kask kurtardı.”



Prenses Maria Carolina'nın paylaşımında, kaskıyla verdiği bir poz ve boyunlukla yatarken çekilmiş görüntüleri de yer aldı.

Yaşamının büyük bir kısmını Paris, Monte Carlo ve Roma'da geçiren genç aristokrat, kazadan yalnızca birkaç gün önce Monako'da bir etkinliğe katılmıştı.

