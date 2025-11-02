İtalya’nın Güney Tirol bölgesinde çığ düştü: Çok sayıda ölü var!

İtalya'nın kış mevsimi turizm merkezi Güney Tirol bölgesinde çığ düşmesi sonucu 5 Almanya vatandaşı hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dağ kurtarma ekibinin verdiği bilgiye göre iki ayrı dağcı grubu 3 bin 500 metredeki Vertainspitze Zirvesi’ne yaklaştıklarında çığ düştü. Olayın bildirilmesinin hemen ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda ilk olarak 3 kişi ölü bulundu. Kayıp oldukları belirlenen 2 kişinin de akşam saatlerinde hayatlarını kaybettikleri açıklandı. İtalyan polisi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

BÖLGEDE SIK SIK ÇIĞ DÜŞÜYOR!

Almanlar başta olmak üzere Avrupa’nın gözde tırmanma merkezi konumunda bulunan Güney Tirol bölgesinde sık sık çığ düşmesi gerçekleşiyor. 11 Nisan 2024’te ve 29 Aralık 2019’da yaşanan iki ayrı çiğ faciasında 7 Alman hayatını kaybetmişti.

YÜKSEKLİK TERCİH SEBEBİ

Profesyonel dağcılar bölgenin 3 bin 905 yüksekliğindeki zirvesine ulaşmak için her dönem Güney Tirol’ü tercih ediyor.