İyi dileklerini sunan hırsız hamaratlığı ve yemek marifetiyle de şoke etti! Bir garip olay

04 Ekim 2024 13:03 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 13:10

Galler'de yaşanan bir tuhaf hırsızlık olayı ağızları açık bıraktı. Damian adında bir kişi, bir kadının evine girdi, çamaşırlarını astı, yemek hazırladı ve iyi dileklerini sunduğu bir not bırakıp çıktı. Galler'deki gizemli hırsızın ilk vakası olmadığı ortaya çıktı.

Birleşik Krallık'ın Galler bölgesinde marifetli hırsız yaptıklarıyla herkesi şoke etmeyi başardı. 16 Temmuz tarihinde bir kadının evine giren 36 yaşındaki Damian Wojnilowicz, soygun yerine hamaratlığını sergiledi. Damian, evde çamaşırları astı, market alışverişini dolaba dizdi, yemek hazırladı... Hatta bir de iyi niyetlerini sunduğu bir not yazdı; Endişelenme, mutlu ol, yemek ye!

EVDEKİ DEĞİŞİM ŞOKE ETTİ

Ev sahibi kadın, işten döndüğünde ilk olarak bahçedeki kıyafetlerinin yerinin değiştiğini fark etti. Çöp kutusu boşaltılmıştı, kuş yemlikleri ise doldurulmuştu. Ne olduğunu anlayamayan genç kadın eve girdiğinde ise şaşkınlığı zirveye çıktı. Yemek hazırdı, ürünler dolaptaydı, çöpler atılmıştı, oturma odasında bir kase dolusu şeker bile vardı. Korkuya kapılan genç kadın, olayın ardından bir süre arkadaşında kaldı.

DUŞ ALDIĞI EVDE YAKAYI ELE VERDİ

Marifetli hırsızın ilk olayı olmadığı ortaya çıktı. 29 Temmuz'da da bir başka eve girmiş, duş almış, kıyafetlerini yıkamış ve yemek yemişti. Bu evdeki olayının ardından yakayı ele veren Damian, mahkemede evsiz olduğunu ve zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

HAPİS CEZASI ALDI

İki olayı da inkar etmeyen Damian, Cardiff Kraliyet Mahkemesi tarafından 22 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakim Christian Jowett, bu olayların mağdurların evlerine ciddi bir müdahale olduğunu vurguladı.

Damian'in daha önce saldırı, kamu düzenini bozma ve teslim olmama gibi suçlardan sabıkası bulunduğu öğrenildi.