Japon öğrenciyi bıçaklayan saldırgan idam edildi

Çin'in güneyindeki Shenzhen kentinde Japon bir baba ile Çinli bir annenin oğlu olan 10 yaşındaki öğrenciyi bıçaklayarak ölümüne neden olan Zhong Changchun adlı Çinli saldırganın idam edildiği bildirildi. Çin Dışişleri Bakanlığı’nın dün Pekin'deki Japonya Büyükelçiliği'ni idam cezasının infaz edildiğine dair bilgilendirdiği belirtildi.

NEFRET SUÇU ŞÜPHESİ İDDİASI

Zhong Changchun Çin'in güneyindeki Shenzhen kentinde geçtiğimiz yıl 18 Eylül’de Japon okulunun yakınlarında öğrenciyi bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu. Olay yerinde gözaltına alınan saldırgan Ocak ayında idam cezasına çarptırılmıştı. Saldırının 18 Eylül 1931’de Çin'in Mançurya topraklarının Japonlar tarafından işgaline yol açan olayın yıldönümünde yaşanması nefret suçu şüphesine neden olmuştu. Buna rağmen saldırgan söz konusu şüpheleri doğrulamamıştı.

BENZER SALDIRI AYNI CEZA

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında, Çin’in doğusundaki Suzhou kentinde bulunan bir Japon okulunun servisine yönelik bıçaklı saldırı daha gerçekleştirilmişti. Çinli servis görevlisini öldürüp Japon bir anne ile çocuğunu yaralayan Zhou Jiasheng adlı saldırgan, Ocak ayında idam cezasına mahkum edilmişti. Saldırganın geçen hafta idam edildiği kamuoyuna yansımıştı.



Saldırılar, Çin'de yaşayan Japonların güvenlik endişesini arttırmış ve Toyota gibi Japon şirketler, çalışanlarına gerekli önlemleri almaları için çağrıda bulunmuştu.