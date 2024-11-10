Japon savaş gemisinde yangın paniği: 1 kişi kayıp

10 Kasım 2024 17:07 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 17:25

Japonya'nın Fukuoka eyaletine bağlı Munakata kenti açıklarında donanmaya ait mayın tarama gemisinde yangın çıktı. Yangın sonucu mürettebattan 1 kişi kaybolurken, 1 kişi de yaralandı. Yangının nedenini tespit etmek için soruşturma başlatıldı.

Japonya merkezli devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) yetkilileri, Fukuoka eyaletine bağlı Munakata kenti açıklarında, donanmaya ait "Ukuşima" adlı mayın tarama gemisinde yangın çıktığını bildirdi.

Yetkililer, yangında mürettebat üyesi bir kişinin yaralandığını bildirirken, bir kişinin de kaybolduğunu belirtti.

Yangın sırasında söz konusu iki kişinin makine dairesinde bulunduğunu ifade eden yetkililer, hastaneye sevk edilen yaralının durumunun iyi olduğunu açıkladı.

SORŞUTURMA AÇILDI

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve yangına neyin sebep olduğunu tespit etmek için soruşturma açıldığını kaydetti.

Mayın tarama gemisinde 45 civarında kişi bulunduğu ve bir tatbikat kapsamında Kagoşima eyaletindeki bir limana doğru gitmek üzere olduğu ifade edildi.

Geminin, yangın nedeniyle yola çıkamaz hale geldiği ve mürettebatın da tahliye edildiği bildirildi.