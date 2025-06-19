Japonya 6,1'lik depremle sarsıldı: Sığ derinlikte meydana geldi

Japonya'nın kuzeyinde bulunan Hokkaido eyaleti açıklarında şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 6,1 olarak açıklandı.

Japonya Meteoroloji Ajansına göre, Hokkaido'nun güneydoğusundaki Nemuro Yarımadası açıklarında yerel saatle 08.08'de deprem oldu. 6,1 büyüklüğündeki deprem, oldukça sığ derinlikte kaydedildi.

ÖLÜ YA DA YARALI YOK

Devlet televizyonu NHK'ye göre, sarsıntı sonrası ölü ya da yaralı bildirilmedi.

Ajans, depremin Hokkaido'nun doğu Pasifik kıyısındaki gelgit seviyelerini 20 santimetreden daha az etkileyebileceğini bildirdi.