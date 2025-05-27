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 | Berkay Alptekin

Japonya tuhaf bebek isimlerini rafa kaldırıyor! 'Aykırı isim' yasağı yürürlüğe girdi

Japonya hükümeti vatandaşlarının, yeni doğan çocuklarına isim yasağı getirdi. Yeni düzenlemeyle "aykırı isim" koymalarını engelleyecek yasal sınırlama yürürlüğe girdi.

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Japonya tuhaf bebek isimlerini rafa kaldırıyor! 'Aykırı isim' yasağı yürürlüğe girdi
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 11:12
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 11:12

Japonya hükümeti, Japon vatandaşlarının çocuklarına sıra dışı ve ilginç isimler verme özgürlüğüne kısıtlama getirdi. Hükümet, bu hafta yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, kanji karakterlerinin (Çince kökenli Japon harfleri) telaffuzlarına resmi sınırlamalar getirdi.

Amaç, son yıllarda artan ve kamu hizmetlerinde karmaşaya neden olan "aykırı" bebek isimlerine son vermek.

Japonya tuhaf bebek isimlerini rafa kaldırıyor! 'Aykırı isim' yasağı yürürlüğe girdi

POKEMON'UN EFSANE İSMİ YASAKLANIYOR

1990'lardan bu yana Japonya'da süren isim tartışması, ebeveynlerin çocuklarına farklı isim koyma çabasıyla başladı.

“Pikaçu” (Pokemon karakteri), “Kitty” (Hello Kitty) gibi isimlerin yanı sıra “Ojisama” (Prens) ve “Akuma” (Şeytan) gibi daha tartışmalı örnekler de Japon medyasında gündem oldu.

Japonya tuhaf bebek isimlerini rafa kaldırıyor! 'Aykırı isim' yasağı yürürlüğe girdi

İDARİ KOLAYLIK SAĞLAMAYI AMAÇLIYOR

The Guardian'ın haberine göre, yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, ebeveynler artık sadece resmi olarak tanınan okunuşları kullanabilecek. Yerel makamlara, seçtikleri ismin nasıl okunacağını bildirmekle yükümlü olacaklar. Aksi halde ismi değiştirmeleri istenecek.

Japon hükümeti, bu değişikliğin yalnızca idari kolaylık sağlamayı amaçladığını savunuyor.

Yetkililer, özellikle çok anlamlı kanji karakterlerinin “ilk bakışta okunamaz” hale geldiğini belirtiyor. Bu isimler bazı durumlarda alay konusu ya da ayrımcılığa da neden olabiliyor.

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ETİKETLER
#japonya
#Bebek Isimleri
#Kanji Karakterleri
#Isim Kısıtlamaları
#Yabani Isimler
#Pikaçu
#Pokémon
#Hello Kitty
#Dünya
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