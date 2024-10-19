Japonya'da iktidar partisi alarmda! Parti genel merkezine molotoflu saldırı

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı

19 Ekim 2024 11:27 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 11:32

Japonya'da iktidar partisinin başkent Tokyo'daki genel merkezine molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi. Polis, olayla ilgili bir şüpheliyi yakaladı.

Japonya​'nın iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) Tokyo​'da yer alan genel merkezine bir kişi tarafından 3-4 molotofkokteyli fırlatıldı. Saldırıda can kaybı veya yaralanan olmazken, olay yerinde yakalanan şüphelinin bu eylemi neden gerçekleştirdiği ise henüz bilinmiyor. Tokyo polisi yaşanan saldırıyla ilgili yorum yapmaktan kaçınarak soruşturma başlatıldığını bildirdi. PARTİNİN HALK ARASINDAKİ POPÜLERLİĞİ AZALDI Öte yandan, iktidardaki LDP'nin, şüpheli finansman ve vergi kaçakçılığını içeren gizli para skandalı nedeniyle halk arasındaki popülerliğinin azaldığı belirtiliyor. LDP, saldırı​ hakkında yorum yapmayı reddederek tüm soruları polise yönlendirdi. İlgili Haberler Pakistan’da diplomatların aracına bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var! İsrail'den Suriye'ye saldırı: Peş peşe patlamalarla yangın başladı