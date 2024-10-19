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Japonya'da iktidar partisi alarmda! Parti genel merkezine molotoflu saldırı

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
19 Ekim 2024 11:27 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 11:32

Japonya'da iktidar partisinin başkent Tokyo'daki genel merkezine molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi. Polis, olayla ilgili bir şüpheliyi yakaladı.

Japonya​'nın iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) Tokyo​'da yer alan genel merkezine bir kişi tarafından 3-4 molotofkokteyli fırlatıldı.

Saldırıda can kaybı veya yaralanan olmazken, olay yerinde yakalanan şüphelinin bu eylemi neden gerçekleştirdiği ise henüz bilinmiyor.

Tokyo polisi yaşanan saldırıyla ilgili yorum yapmaktan kaçınarak soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Japonya'da iktidar partisi alarmda! Parti genel merkezine molotoflu saldırı - 1. Resim

PARTİNİN HALK ARASINDAKİ POPÜLERLİĞİ AZALDI

Öte yandan, iktidardaki LDP'nin, şüpheli finansman ve vergi kaçakçılığını içeren gizli para skandalı nedeniyle halk arasındaki popülerliğinin azaldığı belirtiliyor.

LDP, saldırı​ hakkında yorum yapmayı reddederek tüm soruları polise yönlendirdi.

Japonya'da iktidar partisi alarmda! Parti genel merkezine molotoflu saldırı - 2. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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