İsrail'den Suriye'ye saldırı: Peş peşe patlamalarla yangın başladı

17 Ekim 2024 06:51 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 07:17

Suriye'nin Lazkiye'ye bölgesini İsrail vurdu. Suriye basınına yansıyan haberlere göre İsrail saldırısıyla hava savunma sistemleri devreye girdi. Bombaların patlamasıyla yangınlar başladı.

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İsrail Suriye​'yi de hedefe koydu. Filistin​ ve Lübnan​'da katliam sürerken Suriye'nin liman kenti Lazkiye de hedef alındı. İddiaya göre İran destekli grupların silah deposu vuruldu.

Resmi Suriye basını Lazkiye'ye saldırı düzenlendiğini duyurdu. Suriye'nin hava savunma sistemlerinin de devreye girdiği belirtildi. İsrail’den konuya ilişkin açıklama yapılmazken, Suriye merkezli bazı sosyal medya hesapları İsrail’in İran destekli gruplara ait bir silah deposunu vurduğunu öne sürdü.