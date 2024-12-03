Japonya'da ilginç Harry Potter kararı! Godric Gryffindor'un kılıcı toplatıldı
Japonya'daki Harry Potter hayranlarını üzen bir karar alındı. Ülkede hediyelik eşya olarak satılan Godric Gryffindor'un kılıcı, silah kontrol yasasına aykırı olduğu gerekçesiyle toplatıldı.
Japonya'da Harry Potter tema parkında satılan Godric Gryffindor'un replika kılıçları, ülkedeki silah kontrol yasalarına aykırı olduğu gerekçesiyle toplatıldı.
Asahi Shimbun gazetesinin haberine göre; Warner Bros Stüdyolarına ait "The Making of Harry Potter" adlı tema parkının resmi sitesinden yapılan duyuruda; silah kontrol yasalarını ihlal ettiği belirlenen 86 santimetrelik paslanmaz çelik kılıçların, "dağıtım sorunu" nedeniyle geri toplandığı ifade edildi.
KILICI ALANLARA ÇAĞRI YAPTILAR
Kılıcın Harry Potter film serisindeki Godric Gryffindor karakterinin otantik bir replikası olduğu belirtilen açıklamada, ürünü satın alan müşterilerin şirketle iletişim kurmaları çağrısında bulunuldu.