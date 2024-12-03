Japonya'da ilginç Harry Potter kararı! Godric Gryffindor'un kılıcı toplatıldı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı

03 Aralık 2024 13:11 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 13:23

Japonya'daki Harry Potter hayranlarını üzen bir karar alındı. Ülkede hediyelik eşya olarak satılan Godric Gryffindor'un kılıcı, silah kontrol yasasına aykırı olduğu gerekçesiyle toplatıldı.