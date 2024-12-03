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Japonya'da ilginç Harry Potter kararı! Godric Gryffindor'un kılıcı toplatıldı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
03 Aralık 2024 13:11 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 13:23
Japonya&#039;da ilginç Harry Potter kararı! Godric Gryffindor&#039;un kılıcı toplatıldı

Japonya'daki Harry Potter hayranlarını üzen bir karar alındı. Ülkede hediyelik eşya olarak satılan Godric Gryffindor'un kılıcı, silah kontrol yasasına aykırı olduğu gerekçesiyle toplatıldı.

Japonya​'da Harry Potter​ tema parkında satılan Godric Gryffindor'un replika kılıçları, ülkedeki silah kontrol yasalarına aykırı olduğu gerekçesiyle toplatıldı.

Asahi Shimbun gazetesinin haberine göre; Warner Bros Stüdyolarına ait "The Making of Harry Potter" adlı tema parkının resmi sitesinden yapılan duyuruda; silah kontrol yasalarını ihlal ettiği belirlenen 86 santimetrelik paslanmaz çelik kılıçların, "dağıtım sorunu" nedeniyle geri toplandığı ifade edildi.

Japonya'da ilginç Harry Potter kararı! Godric Gryffindor'un kılıcı toplatıldı - 1. Resim

KILICI ALANLARA ÇAĞRI YAPTILAR

Kılıcın Harry Potter film serisindeki Godric Gryffindor karakterinin otantik bir replikası olduğu belirtilen açıklamada, ürünü satın alan müşterilerin şirketle iletişim kurmaları çağrısında bulunuldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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