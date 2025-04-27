Japonya'daki otel İsraillilerden savaş suçu işlemediklerine dair taahhüt istedi

Japonya'nın Kyoto şehrindeki bir otel, İsrailli müşterilerinden savaş suçu işlemediklerine dair taahhütname imzalamalarını istedi. Ancak bu şekilde İsraillilerin rezervasyonunu kabul etti.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Kyoto kentindeki bir otel İsrailli müşterinin "kadın ve çocuklara saldırı, esirleri öldürme ve işkence dahil olmak üzere hiçbir zaman savaş suçu işlemediğine" ilişkin formu imzalamadan rezervasyon yapmasını kabul etmedi.

İMZA ATMADAN OTELE ALMADI

Haberde, İsrail ordusunda sıhhiyeci olarak görev yapan İsrailli turistin pasaportunu göstermesinin ardından taahhütnameyi getiren otel görevlisinin turiste imza atmadan otelde kalamayacağını söylediği aktarıldı.

İsrailli turistin başlangıçta formu imzalamayı kabul etmediği, otel görevlisinin İsrailli ve Rus turistler için bu prosedürün zorunlu olduğunu belirtmesi üzerine imzaladığı kaydedildi.

FORMDA NELER YAZIYORDU?

Formda, "Uluslararası ve insancıl hukuku ihlal eden hiçbir savaş suçuna karışmadım; sivillere (çocuklar, kadınlar vb.) saldırı, teslim olan veya savaş esiri olarak alınanların öldürülmesi veya kötü muamele, işkence veya insanlık dışı muamele, cinsel şiddet, zorla yerinden etme veya yağma, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Roma Statüsü'nün 8. Maddesi kapsamına giren diğer eylemler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zaman savaş suçu işlemedim." ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

İSRAİLLİLERE YÖNELİK AYRIMCILIK İDDİASI

İsrail'in Tokyo Büyükelçisi Gilad Cohen İsraillilere yönelik karşı ayrımcılık iddiasıyla Kyoto Valiliğine tepki gösterirken otel müdürü, konuya ilişkin uygulamanın yerinde olduğunu belirterek "Bizim için savaş uzak bir şey ve kadınları ve çocukları öldüren ve okulları bombalayan insanlarla hiç karşılaşmadık." ifadesini kullandı.

Otel sahibi ise puanlama uygulamalarından oteline 1 puan veren bir İsrailliye "Soykırımı ve apartheidi durdurun, uluslararası hukuka uyun. ÖZGÜR FİLİSTİN." diye cevap verdi.

Haziran 2024'te Japonya'nın Kyoto kentindeki başka bir otelde benzer bir olay yaşanmıştı.

UCM'NİN TUTUKLAMA KARARI

UCM, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Mahkeme, ayrıca İsrail'in UCM'nin yargı yetkisine ilişkin itirazlarını reddederek, Filistin topraklarında işlenen suçlar üzerinde yargı yetkisinin bulunduğuna hükmetmişti.

UCM'nin kararlarının ardından İsrail askerlerinin Gazze'deki savaş suçlarından ötürü haklarında tutuklama kararı çıkarılması endişesiyle gittikleri çeşitli ülkelerden ayrılmak zorunda kaldığı bildirilmişti.​​​​​​​