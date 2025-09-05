Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Japonya'yı Peipah Tayfunu vurdu! Hayat durma noktasına geldi

Japonya’da etkisini sürdüren şiddetli yağışlar ve rüzgarlar yerini Peipah Tayfunu’na bıraktı. Hayatı felç eden Peipah, en az 14 bin 450 hanede elektrik kesintisine neden oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 13:53
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 14:29

Yaz aylarının başından beri aşırı sıcaklarla boğuşan ’yı bu kez de Peipah Tayfunu vurdu. Ülkenin farklı kesimlerinde şiddetli rüzgar ve yağışlara neden olan tayfun, hayatı felç etti.

Yerel yetkililer, Shizuoka, Miyazaki, İbaraki, Aichi ve Ehime eyaletleri başta olmak üzere birçok bölgede maddi hasarın oluştuğunu, bazı sakinlerin uçan çatılar ve kırılan camlar nedeniyle hafif şekilde yaralandığını söyledi.

Shizuoka eyaletinde 12 bin 760, Aichi eyaletinde bin 340 ve Gifu eyaletinde 350 olmak üzere en az 14 bin 450 hanede elektrik kesintisi yaşandı. Yerel tren hatlarındaki birçok seferde de aksamalar meydana geldi.

Japonya'yı Peipah Tayfunu vurdu! Hayat durma noktasına geldi

ETKİSİ DEVAM EDECEK

Peipah Tayfunu’nun bu gece itibarıyla Tokai bölgesi kıyılarından Kanto bölgesi açıklarına doğru ilerlemesinin beklendiğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), riskli bölgelerde yaşayan sakinleri sel baskını ve toprak kayması riskine karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.

Japonya'yı Peipah Tayfunu vurdu! Hayat durma noktasına geldi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kajiki Tayfunu Vietnam'da karaya çıktı: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Wipha Tayfunu alarmı: Bölgedeki uyarı en yüksek seviyede
ETİKETLER
#japonya
#Japon Tayfunu
#Peipah Tayfunu
#Doğal Felaket
#Sel Baskını
#Dünya Haberleri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.