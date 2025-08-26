Menü Kapat
 Berrak Arıcan

Kajiki Tayfunu Vietnam'da karaya çıktı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Vietnam'da Kajiki Tayfunu karaya çıktı ve hayatı felç etti. Felakette 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Yetkililer, henüz tehlikenin geçmediğine dair uyarılarda bulundular.

’da dün karaya çıkan Kajiki Tayfunu, ölümlere ve yaralanmalara neden oldu. Yetkililer, nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Kajiki Tayfunu Vietnam'da karaya çıktı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

BİNLERCE EV HASAR GÖRDÜ

Vietnam hükümetinden yapılan açıklamada, birçok eyalette etkili olan tayfunda yaklaşık 7 bin evin gördüğü, 28 bin 800 hektarlık pirinç tarlasının sular altında kaldığı ve 18 bin ağacın devrildiği bildirildi.

Kajiki Tayfunu Vietnam'da karaya çıktı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Thai Nguyen ve Phu Tho eyaletlerinde 331 elektrik direği yıkılırken, geniş çaplı elektrik kesintileri yaşandı.

Kajiki Tayfunu Vietnam'da karaya çıktı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tayfunun yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle sokakların sular altında kaldığı başkent Hanoi'de trafik felç oldu, araçlar suya gömüldü.

Kajiki Tayfunu Vietnam'da karaya çıktı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Vietnam Ulusal Hava Durumu Ajansı’nın bildirdiğine göre, dün öğleden sonra Vietnam’ın kuzey orta kıyısında karaya çıkan Kajiki Tayfunu, bu sabah Laos’a doğru ilerleyerek, tropikal fırtına seviyesine düştü.

Kajiki Tayfunu Vietnam'da karaya çıktı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Ajans, Kuzey Vietnam’ın çeşitli bölgelerinde yağmurun devam edeceği ve bunun da ani sellere ve toprak kaymalarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

