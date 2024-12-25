Jet ski ile cinayet: Rus turistin cesedi birkaç saat sonra kayalıklarda bulundu

25 Aralık 2024 15:23 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 15:41

Avustralya'dan Tayland'a tatile gelen David Robert Herbst, kiraladığı jet ski ile fark etmeden cinayet işledi. 25 yaşındaki genç, denizdeki 58 yaşındaki Rus turist Kirill Golovachev'e çarparak ölümüne neden oldu.

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Tayland'da bir arkadaşıyla beraber tatil yapan Avustralyalı David Robert Herbst, Karon Plajı yakınlarında kiraladığı jet ski ile 58 yaşındaki Rus turist Kirill Golovachev'in ölümüne neden oldu.

Herbst, jet ski ile Rus turistin üzerinden geçip yoluna devam etti. 25 yaşındaki gencin, durmak yerine yola devam ettiği anlar kameraya yansıdı.

Herbst, olay yerinden de kaçarak, arkadaşıyla beraber yakındaki bir adaya gitti. Rus turistin cansız bedeni ise birkaç saat sonra balıkçılar tarafından kayalıklara sıkışmış halde bulundu.

İlk belirlemelere göre boğulma olduğu belirtilirken, polis ölüm nedeninin jet ski çarpması olduğunu doğruladı.

Rus turistin ölüm nedeninin belirlenmesinin ardından Herbst, otelde yakalanarak gözaltına alındı. Herbst, ölüme sebebiyet veren ihmalkarlık suçlamasıyla karşı karşıya.