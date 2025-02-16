Joe Biden engelledi Donald Trump onayladı: 1 tonluk ölümcül bombalar artık İsrail'de

ABD'de Joe Biden döneminde onaylanmayan Donald Trump'la beraber onay alan İsrail'in talebi gerçekleşti. ABD'den İsrail'e MK-84 türü, 1 ton ağırlığındaki 1800 bomba gönderildi. Biden'ın satışını durduğu bombalar, Aşdod Limanı'na indirildi, buradan da İsrail hava üslerine nakledildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, bu sevkiyatın İsrail ordusu için çok önemli olduğunu ve ABD ile İsrail arasındaki güçlü bağı yansıttığını belirtti.

Katz, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile görüşmesinde İsrail'e gerekli tüm araçları sağlamaya devam etme taahhüdü aldığını ifade etmişti.

JOE BIDEN'DAN ONAY ÇIKMAMIŞTI

ABD'de Biden yönetimi, Gazze'de şiddetli saldırılar düzenleyen ve yoğun nüfuslu Refah kentini hedef alma tehdidinde bulunan Binyamin Netanyahu hükümetini desteklediği için aldığı eleştirilere karşı, bir tonluk ve 227 kilogramlık bombalardan oluşan bir sevkiyatı durdurduğunu açıklamıştı.

Daha sonra 227 kilogramlık bombaların ABD'den İsrail'e sevk edileceği kaydedilmişti.