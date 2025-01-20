Joe Biden giderayak ailesine özel karara imza attı! Trump'tan tepki geldi

20 Ocak 2025 21:51 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 22:25

Eski ABD Başkanı Joe Biden’ın görev süresinin bitiminde aldığı bir karar, Amerikan siyasetinde büyük yankı uyandırdı. Biden’ın, ailesinin 2014’ten bu yana işlediği bazı suçları affettiği iddiası kamuoyunda şok etkisi oluşturdu. Muhalefet, bu hamleyi suçları örtbas etme çabası olarak nitelendirirken, yeni Başkan Donald Trump’tan da sert eleştiriler gecikmedi

Eski ABD Başkanı Joe Biden​’ın, görev süresinin bitimine saatler kala tartışmalı bir karara imza attığı ortaya çıktı. Biden’ın, ailesinin 2014 yılından bu yana işlediği bazı suçları affettiği ortaya çıktı. Görevden ayrılmadan hemen önce imzalanan bu af kararnamesi, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

TARTIŞMALI AF KARARI

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, eski ABD​ Başkanı Joe Biden’ın görev süresinin bitimine saatler kala ailesine yönelik bir dizi tartışmalı af kararı aldığı duyuruldu. Biden, anayasal yetkisini kullanarak James B. Biden, Sara Jones Biden, Valerie Biden Owens, John T. Owens ve Francis W. Biden’ı affetti. Karar, aile üyelerine yönelik siyasi saldırıların son bulmasını amaçladığını ifade eden Biden tarafından savunuldu.

Açıklamasında, bu afların aile üyelerinin suçlu olduğu anlamına gelmediğini vurgulayan Biden, “Siyasi saiklerle açılan soruşturmalar, masum insanların itibarına ve mali durumuna onarılamaz zararlar verebilir” dedi. Ayrıca Biden, Gerald G. Lundergan ve Ernest William Cromartie için de af kararı çıkarırken, Leonard Peltier’e verilen müebbet hapis cezasını hafiflettiğini açıkladı.

TRUMP: BIDEN BİRÇOK SUÇLUYU AFFETTİ

ABD Başkanı Donald Trump​, yemin töreninin ardından yaptığı açıklamada, eski Başkan Joe Biden yönetimini sert bir şekilde eleştirdi. Biden döneminde birçok suçlunun affedildiğini vurgulayan Trump, bu durumu adalet sistemine zarar veren bir yaklaşım olarak nitelendirdi. Trump, kendi yönetiminde adaletin terazisinin yeniden dengeleneceğini ve bu tür uygulamalara son verileceğini ifade etti.