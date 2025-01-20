Trump'ın ilk imzası haritada devrim! Dünyaya mesaj veren hamle

20 Ocak 2025 18:21 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 18:30

ABD'nin ikinci kez başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump dönemine hızlı ve iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Göreve başlar başlamaz masasına gelecek başkanlık kararnameleri, Trump’ın seçim sürecinde verdiği güçlü vaatleri hayata geçirme hedefini gözler önüne seriyor. İlk imza atacağı kararname ise oldukça dikkat çekici: Meksika Körfezi’nin adını değiştirmek..

Amerika Birleşik Devletleri’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, ikinci dönemine hızlı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Görevi devraldığı ilk günde bir dizi başkanlık kararnamesi imzalaması beklenen Trump, seçim vaatlerini yerine getirmek için harekete geçiyor. İlk imzalayacağı kararname ise dikkat çekici: Meksika​ Körfezi’nin adının “Amerika Körfezi” olarak değiştirilmesi. Bu adım, Trump’ın “önce Amerika” söylemini pekiştiren sembolik bir hamle olarak yorumlanıyor.

MEKSİKA SINIRINDA ACİL DURUM İLANI

Trump’ın imzalayacağı bir diğer kritik kararname, Meksika sınırında acil durum ilanını kapsıyor. Yasa dışı göçle mücadeleyi kampanya sürecinin ana teması yapan Trump, bu kararnameyle sınır güvenliğini artırmayı ve yasa dışı göçmenleri geri göndermeyi hedefliyor. Acil durum ilanı, Trump’a Savunma Bakanlığı kaynaklarını kullanarak sınır hattını güçlendirme yetkisi verecek. Bu adım, Trump’ın seçmene verdiği sözleri tutacağını göstermek açısından büyük bir önem taşıyor.

UKRAYNA VE GAZZE İÇİN DİPLOMATİK HAMLELER

Trump, uluslararası arenada da hızlı adımlar atmayı planlıyor. Başkanlık kampanyasında, Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayan Trump, bu savaşın çıkış sebebi olarak önceki yönetimlerin politikalarını işaret etmişti. Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir ateşkes anlaşması için görüşmeler başlatması bekleniyor. Trump, bu anlaşmanın sadece Ukrayna’da barışı sağlamayacağını, aynı zamanda ABD bütçesinde önemli bir tasarruf sağlayacağını düşünüyor. Gazze konusunda da çözüm odaklı bir diplomasi yürütmeyi hedefleyen Trump, bu bölgedeki tansiyonu düşürmek için yeni politikalar geliştirmeye hazırlanıyor.