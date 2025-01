Biden'dan veda 'selfie'si! Son mesaj dikkat çekti

20 Ocak 2025 18:16 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 18:18

ABD ikinci Donald Trump dönemine hazırlanırken Amerika Birleşik Devletleri'nde tarihi tören bugün gerçekleştirilecek. ABD Başkanlık görevi bugün biten Joe Biden ise son selfie ise Beyaz Saray'a veda etti. Biden da eşi Jill Biden, Beyaz Saray bahçesinde son kez fotoğraf çekilirken paylaşımına ise "Yol için bir selfie daha. Seni seviyoruz Amerika" notunu bıraktı.

Kasım ayındaki seçimlerde kazanan Donald Trump, bugün yapılacak yemin töreniyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı görevini devralacak. Koltuğa veda etmeye hazırlanan Biden​, Beyaz Saray'da son kez fotoğraf çekildi.

Joe Biden da eşi Jill Biden ile son kez Beyaz Saray'da "Yol için bir selfie daha. Seni seviyoruz Amerika" notuyla fotoğraflarını paylaştı.

GELENEK TEKRAR DÖNDÜ!

Eski ABD Başkanlarından Barack Obama​, George W. Bush ve Bill Clinton'ın törene katılacağı bildirildi. 2021'deki seçimleri kaybeden Trump​, yemin törenine katılmayarak geleneği bozmuştu.

First Lady Jill Biden, eski First Lady Laura Bush ve 2016 seçimlerini Trump'a karşı kaybeden eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da törene katılanlar arasında olacak. Ancak ABD medyasında yer alan haberlere ve ofisinden yapılan açıklamaya göre, eski First Lady Michelle Obama törende yer almayacak.