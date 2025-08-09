Unutulan yatırım aracı: Dev banka fiyatları revize etti

Son yıllarda düzenli bir yükseliş grafiği çizen gümüş fiyatları için beklentiler yine revize edildi. HSBC, gümüş piyasasına yönelik öngörülerini güncelledi. Banka, ons gümüş fiyatı için 2025 yılı ortalama tahminini 30,28 dolardan 35,14 dolara çıkardı.

2026 İÇİN BEKLENTİLER DE YÜKSELDİ

Revizyon sadece 2025’le sınırlı kalmadı. 2026 yılı için daha önce 26,95 dolar olarak açıklanan beklenti 33,96 dolara yükseltildi. 2027 tahmini ise 28,30 dolardan 31,79 dolara revize edildi.

Banka, fiyatlardaki yukarı yönlü bu güncellemenin arkasında artan talep beklentisi ve küresel piyasalarda arz dengesine ilişkin öngörüleri gösteriyor. HSBC’ye göre, gümüş önümüzdeki yıllarda hem yatırımcı ilgisi hem de sanayi talebiyle destek bulmaya devam edecek.