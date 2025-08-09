Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
 Murat Makas

Unutulan yatırım aracı: Dev banka fiyatları revize etti

Bir dönem göz ardı edilen gümüş, son dönemdeki yükseliş trendiyle yatırımcıların yüzünü güldürüyor ve portföylerde daha çok yer bulmaya başlıyor.

Unutulan yatırım aracı: Dev banka fiyatları revize etti
Murat Makas
09.08.2025
09.08.2025
Son yıllarda düzenli bir yükseliş grafiği çizen gümüş fiyatları için beklentiler yine revize edildi. , gümüş piyasasına yönelik öngörülerini güncelledi. Banka, ons gümüş fiyatı için 2025 yılı ortalama tahminini 30,28 dolardan 35,14 dolara çıkardı.

Unutulan yatırım aracı: Dev banka fiyatları revize etti

2026 İÇİN BEKLENTİLER DE YÜKSELDİ

Revizyon sadece 2025'le sınırlı kalmadı. 2026 yılı için daha önce 26,95 dolar olarak açıklanan beklenti 33,96 dolara yükseltildi. 2027 tahmini ise 28,30 dolardan 31,79 dolara revize edildi.

Banka, fiyatlardaki yukarı yönlü bu güncellemenin arkasında artan talep beklentisi ve küresel piyasalarda arz dengesine ilişkin öngörüleri gösteriyor. HSBC'ye göre, önümüzdeki yıllarda hem yatırımcı ilgisi hem de sanayi talebiyle destek bulmaya devam edecek.

