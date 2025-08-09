Menü Kapat
TGRT Haber
30°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Murat Makas

Kriptoda parası olan herkes bunu bekliyor: Bitcoin için tarihi kırılma

Kripto para piyasasında hem yatırımcı profilinde yaşanan dönüşüm hem de düzenleyici ortamın daha pozitif hale gelmesi, Bitcoin’in 2012’den bu yana süren öngörülebilir fiyat döngüsünün sonuna gelindiği sinyalini veriyor.

Kriptoda parası olan herkes bunu bekliyor: Bitcoin için tarihi kırılma
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.08.2025
saat ikonu 12:26
|
09.08.2025
09.08.2025
saat ikonu 12:26

Bitwise Asset Management’ın şefi Matthew Hougan, CNBC’ye yaptığı açıklamada, "Resmi olarak 2026'da pozitif getiri görmeden bitmiş sayılmaz ama bence bu döngü artık sona eriyor" dedi.

Bitcoin hareketleri, genellikle her dört yılda bir gerçekleşen “yarılanma” (halving) etrafında şekilleniyordu. Bu mekanizma madencilik ödüllerini yarıya indirerek yeni arzı kısar ve genelde:

  • Yarılanma sonrası hızlı fiyat artışı
  • Tüm zamanların en yüksek seviyeleri
  • %70-80'lik sert düşüş
  • Uzun süren "kripto kışı"

şeklinde ilerleyen bir ritim oluşturuyordu.

Kriptoda parası olan herkes bunu bekliyor: Bitcoin için tarihi kırılma

2024’TE ALIŞILMIŞIN DIŞINDA SENARYO

Son yarılanma Nisan 2024’te yaşandı ancak beklenen fiyat hareketi bu kez farklı gelişti. , Mart 2024’te yani yarılanmadan bir ay önce 73 bin doları aşarak rekor kırdı. Önceki döngülerde bu seviyeler ancak yarılanmadan 12-18 ay sonra görülüyordu.

CoinDesk’ten Saksham Diwan’a göre bu farkın en büyük nedeni, Ocak 2024’te ABD’de işlem görmeye başlayan spot Bitcoin ’leri oldu. Bu ürünler, kurumsal yatırımcıların piyasaya güçlü giriş yapmasını sağladı ve fiyat artışını öne çekti.

Kriptoda parası olan herkes bunu bekliyor: Bitcoin için tarihi kırılma

DÖNGÜYÜ BOZAN ETKENLER

ETF talebinin yanı sıra, piyasa yapısında da büyük değişimler var:

  • Geçmişte döngüleri kesen sert çöküşler (2018 ICO balonu, 2022 FTX iflası) bu kez yaşanmadı.
  • Faizlerin düşmesi bekleniyor, düzenleyici tutum daha yumuşak.
  • Trump yönetiminde kriptoya açılan bazı davalar geri çekildi, Bitcoin stratejik rezervi oluşturuldu.
  • Şirketler bilançolarına Bitcoin eklemeye başladı.
  • Uzun vadeli yatırımcı birikimleri rekor seviyede.
Kriptoda parası olan herkes bunu bekliyor: Bitcoin için tarihi kırılma

Solv Protocol kurucusu Ryan Chow, bu durumun volatiliteyi azalttığını ve fiyatların artık likidite ile makroekonomiye daha duyarlı hale geldiğini söylüyor.

Geçmişte en büyük fiyat patlamaları, yarılanmadan sonraki 500-720. günler arasında yaşandı. Bu hesaba göre asıl hızlanma 2025’in üçüncü çeyreği ile 2026’nın ilk çeyreği arasında olabilir. Ancak mevcut görünüm, önceki yarılanma sonrası dönemlere kıyasla daha zayıf.

Hougan, döngünün bittiğine inansa da, 2026’da güçlü bir performans görülmeden bunun kesinleşmeyeceğini vurguluyor.

