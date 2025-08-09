Kriptoda parası olan herkes bunu bekliyor: Bitcoin için tarihi kırılma

Bitwise Asset Management’ın yatırım şefi Matthew Hougan, CNBC’ye yaptığı açıklamada, "Resmi olarak 2026'da pozitif getiri görmeden bitmiş sayılmaz ama bence bu döngü artık sona eriyor" dedi.

Bitcoin fiyat hareketleri, genellikle her dört yılda bir gerçekleşen “yarılanma” (halving) etrafında şekilleniyordu. Bu mekanizma madencilik ödüllerini yarıya indirerek yeni arzı kısar ve genelde:

Yarılanma sonrası hızlı fiyat artışı

Tüm zamanların en yüksek seviyeleri

%70-80'lik sert düşüş

Uzun süren "kripto kışı"

şeklinde ilerleyen bir ritim oluşturuyordu.

2024’TE ALIŞILMIŞIN DIŞINDA SENARYO

Son yarılanma Nisan 2024’te yaşandı ancak beklenen fiyat hareketi bu kez farklı gelişti. Bitcoin, Mart 2024’te yani yarılanmadan bir ay önce 73 bin doları aşarak rekor kırdı. Önceki döngülerde bu seviyeler ancak yarılanmadan 12-18 ay sonra görülüyordu.

CoinDesk’ten Saksham Diwan’a göre bu farkın en büyük nedeni, Ocak 2024’te ABD’de işlem görmeye başlayan spot Bitcoin ETF’leri oldu. Bu ürünler, kurumsal yatırımcıların piyasaya güçlü giriş yapmasını sağladı ve fiyat artışını öne çekti.

DÖNGÜYÜ BOZAN ETKENLER

ETF talebinin yanı sıra, piyasa yapısında da büyük değişimler var:

Geçmişte döngüleri kesen sert çöküşler (2018 ICO balonu, 2022 FTX iflası) bu kez yaşanmadı.

Faizlerin düşmesi bekleniyor, düzenleyici tutum daha yumuşak.

Trump yönetiminde kriptoya açılan bazı davalar geri çekildi, Bitcoin stratejik rezervi oluşturuldu.

Şirketler bilançolarına Bitcoin eklemeye başladı.

Uzun vadeli yatırımcı birikimleri rekor seviyede.

Solv Protocol kurucusu Ryan Chow, bu durumun volatiliteyi azalttığını ve fiyatların artık likidite ile makroekonomiye daha duyarlı hale geldiğini söylüyor.

Geçmişte en büyük fiyat patlamaları, yarılanmadan sonraki 500-720. günler arasında yaşandı. Bu hesaba göre asıl hızlanma 2025’in üçüncü çeyreği ile 2026’nın ilk çeyreği arasında olabilir. Ancak mevcut görünüm, önceki yarılanma sonrası dönemlere kıyasla daha zayıf.

Hougan, döngünün bittiğine inansa da, 2026’da güçlü bir performans görülmeden bunun kesinleşmeyeceğini vurguluyor.