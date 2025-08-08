ATM para yatırma limitleri değişti! MASAK sonrası bankalar harekete geçti

Kartla ya da kartsız yapılan ATM işlemlerinde limit kısıtlamasına gidildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından kayıt dışı ekonomiyle başa çıkabilmek için alınan kararların ardından BDDK da devreye girerek limitlerde kısıtlamaya gitti. Artık belirlenen limitin üzerindeki para yatırma limitleri değişti.

MÜŞTERİ TALEBİYLE DE ARTIRILAMAYACAK



Buna göre artık açıklanan limitin üzerindeki işlemler sadece banka şubelerinden kişi tarafından yapılabilecek. Bankalar bir bir şubelere MASAK düzenlemelerine ilişkin yazı göndererek bu limitlerin müşteri talebiyle de artırılamayacağını açıkladı.

ATM ÜZERİNDEN PARA ÇEKME LİMİTLERİ DEĞİŞTİ

Karara göre artık müşteriler 180 bin lirayı aşan kartlı ve 100 bin Türk lirasını aşan kartsız işlemlerini ATM üzerinden yapamayacak. Sadece şubede personel aracılığıyla işlemlerini sürdürebilecek.

KARTSIZ İŞLEMLERİN LİMİTİ DAHA DA DÜŞÜRÜLDÜ

Daha önce 250 bin Türk lirası olarak uygulanan işlemler artık 180 bin liraya düşürülecek. Kartsız işlemler ise 180 bin Türk lirasından daha da aşağı çekilerek 100 bin liraya düşürdü. Bu hamleyle üçüncü şahıslar üzerinden yüksek tutarlı işlemler kontrol edilebilecek.

BANKALAR ŞUBEYE YAZI GÖNDERDİ

Bankaların tüm şubelere şu yazıyı gönderdi:

MASAK tarafından tebliğ edilen mevzuat ve bankamızın İç Kontrol Merkezi ve Uyum Başkanlığı'nın görüşleri çerçevesinde müşterilerimizin ATM'lerimizden yapacağı günlük Kartlı Para Yatırma işlemlerinin 180.000 TL ile sınırlandırılması kararı alınmıştır. Günlük 250.000 TL olan ATM'den Kartlı Para Yatırma Limitlerimiz bugünden itibaren 180.000 TL olarak uygulanmaya başlanmıştır.

Müşterilerimiz bu limit tanımlamasına göre bankımıza ait kartları ile ATM'den günlük toplam 180.000 TL veya 180.000 TL karşılığı döviz yatırabilecektir. (Genel olarak ATM'lerimizden döviz para yatırma işlemleri güvenlik gerekçesiyle kapatılmıştır.) Müşterilerimizin günlük 180.000 TL üzeri para yatırma işlemlerini MASAK kurallarına göre şubelerimizden gerçekleştirebilecektir.

ATM Kartlı Para Yatırma Limitlerinin artırıl talep eden müşterilerimiz olması halinde belirtilen limitlerin MASAK kuralları gereği tanımlandığı ve bankamız özeline daha yüksek bir limit belirlenemeyeceği konusunda bilgilendirilme yapılmasını rica ederiz.

MASAK tarafından tebliğ edilen mevzuat ve bankamızın İç Kontrol Merkezi ve Uyum Başkanlığı'nın görüşleri çerçevesinde ATM'lerimizden yapılan günlük Kartsız Para Yatırma işlemlerinin 100.000 TL ile sınırlandırılması kararı alınmıştır. Günlük 180.000 TL olan ATM'den Kartsız Para Yatırma Limitlerimiz bugünden itibaren 100.000 TL olarak uygulanmaya başlanmıştır."