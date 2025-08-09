Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Petrol haftayı yüzde 5 düşüşle kapattı

Küresel petrol piyasasında Cuma günü sakin bir seyir hakimdi. Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki günlerde yapması beklenen görüşmeyi beklerken, haftalık bazda sert kayıplar yaşandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Petrol haftayı yüzde 5 düşüşle kapattı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.08.2025
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
saat ikonu 11:58

petrol, günü 16 cent artışla varil başına 66,59 dolar seviyesinden kapattı. ABD ham petrolü WTI ise değişmeyerek 63,88 dolarda kaldı. Ancak haftalık bazda Brent %4,4, WTI ise %5,1 geriledi.

Günün erken saatlerinde Bloomberg’in “Washington ve Moskova, savaşını bitirecek bir anlaşma üzerinde çalışıyor” haberi, fiyatlarda %1’in üzerinde düşüşe yol açmıştı. Habere göre taraflar, ’nın işgal ettiği bölgelerin statüsünü koruyacak bir plan üzerinde ilerliyor.

Petrol haftayı yüzde 5 düşüşle kapattı

SAVAŞIN BİTMESİ İHTİMALİ VE YAPTIRIM BEKLENTİSİ

Olası zirve, Ukrayna savaşının diplomatik yolla sona ermesi ve Rusya’ya uygulanan yaptırımların gevşemesi ihtimalini gündeme getirdi. Bu durum, özellikle Rus petrolü alan ülkeler üzerinde Trump’ın artan gümrük tarifesi baskısıyla birlikte piyasalarda belirsizlik oluşturdu.

Trump bu hafta Hindistan’ı, Rusya’dan almayı sürdürürse tarifeleri artırmakla tehdit etti. Çin için de benzer bir adım gelebileceğini söyledi.

Petrol haftayı yüzde 5 düşüşle kapattı

OPEC+ ÜRETİMİ ARTIRIYOR

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, +’ın Eylül ayı için günlük 547 bin varillik ek üretim kararı da etkili oldu. Bu adımla, grubun geçen yıl uyguladığı 2,2 milyon varillik gönüllü kesinti tamamen sona erecek. ABD’de petrol sondaj kule sayısı da bu hafta 1 artarak 411’e çıktı.

Petrol haftayı yüzde 5 düşüşle kapattı

TİCARET SAVAŞLARI VE FAİZ BEKLENTİLERİ

Trump’ın Perşembe günü yürürlüğe giren geniş kapsamlı ithalat tarifeleri, ekonomik büyüme ve petrol talebine yönelik endişeleri artırdı. Ancak Trump’ın ABD Merkez Bankası’nda boşalan koltuk için Stephen Miran’ı aday göstermesi, piyasada “daha düşük faiz” beklentilerini güçlendirdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Resmi Gazete'de yayımlandı! 2026 emlak vergisi için bina metrekare maliyetleri belirlendi
Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 9 Ağustos 2025 altın fiyatları
ETİKETLER
#petrol
#wtı petrol
#opec
#Brent
#Rusya
#Ukrayna
#Ticaret Savaşı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.