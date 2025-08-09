Petrol haftayı yüzde 5 düşüşle kapattı

Brent petrol, günü 16 cent artışla varil başına 66,59 dolar seviyesinden kapattı. ABD ham petrolü WTI ise değişmeyerek 63,88 dolarda kaldı. Ancak haftalık bazda Brent %4,4, WTI ise %5,1 geriledi.

Günün erken saatlerinde Bloomberg’in “Washington ve Moskova, Ukrayna savaşını bitirecek bir anlaşma üzerinde çalışıyor” haberi, fiyatlarda %1’in üzerinde düşüşe yol açmıştı. Habere göre taraflar, Rusya’nın işgal ettiği bölgelerin statüsünü koruyacak bir plan üzerinde ilerliyor.

SAVAŞIN BİTMESİ İHTİMALİ VE YAPTIRIM BEKLENTİSİ

Olası zirve, Ukrayna savaşının diplomatik yolla sona ermesi ve Rusya’ya uygulanan yaptırımların gevşemesi ihtimalini gündeme getirdi. Bu durum, özellikle Rus petrolü alan ülkeler üzerinde Trump’ın artan gümrük tarifesi baskısıyla birlikte piyasalarda belirsizlik oluşturdu.

Trump bu hafta Hindistan’ı, Rusya’dan petrol almayı sürdürürse tarifeleri artırmakla tehdit etti. Çin için de benzer bir adım gelebileceğini söyledi.

OPEC+ ÜRETİMİ ARTIRIYOR

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, OPEC+’ın Eylül ayı için günlük 547 bin varillik ek üretim kararı da etkili oldu. Bu adımla, grubun geçen yıl uyguladığı 2,2 milyon varillik gönüllü kesinti tamamen sona erecek. ABD’de petrol sondaj kule sayısı da bu hafta 1 artarak 411’e çıktı.

TİCARET SAVAŞLARI VE FAİZ BEKLENTİLERİ

Trump’ın Perşembe günü yürürlüğe giren geniş kapsamlı ithalat tarifeleri, ekonomik büyüme ve petrol talebine yönelik endişeleri artırdı. Ancak Trump’ın ABD Merkez Bankası’nda boşalan koltuk için Stephen Miran’ı aday göstermesi, piyasada “daha düşük faiz” beklentilerini güçlendirdi.