Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 9 Ağustos 2025 altın fiyatları

İstanbul
Dünya genelinde ABD'nin tarifeler konusunda attığı adımlar küresel piyasaları hareketlendirdi. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 410 bin lira, en yüksek 4 milyon 460 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,1 artışla 4 milyon 430 bin lira oldu.
Serbest piyasada gram altın 4.444,48 TL'den, çeyrek altın ise 7.301,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
9 Ağustos 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
Alış 4.443,58
Satış 4.444,48
Alış 7.229,00
Satış 7.301,00
Alış 14.458,00
Satış 14.602,00
Alış 28.827,00
Satış 29.070,00
Alış 3.397,30
Satış 3.397,99