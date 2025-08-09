Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 9 Ağustos 2025 altın fiyatları

Dünya genelinde ABD'nin tarifeler konusunda attığı adımlar küresel piyasaları hareketlendirdi. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 410 bin lira, en yüksek 4 milyon 460 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,1 artışla 4 milyon 430 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 4.444,48 TL'den, çeyrek altın ise 7.301,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

İŞTE PİYASALARDA SON DURUM

9 Ağustos 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

9 AĞUSTOS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.443,58

Satış 4.444,48

9 AĞUSTOS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 7.229,00

Satış 7.301,00

9 AĞUSTOS 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 14.458,00

Satış 14.602,00

9 AĞUSTOS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 28.827,00

Satış 29.070,00

9 AĞUSTOS 2025 ALTIN/ONS FİYATI NE KADAR?

Alış 3.397,30

Satış 3.397,99