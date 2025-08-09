Elon Musk'ın Türkiye'den sadece bir ayda kazandığı servet belli oldu! Dudak uçuklatan miktar…

Otomotiv piyasasında yaşanan devrim, Türkiye'de de hızla etkisini gösteriyor. Geleneksel içten yanmalı motorlu araçlar pazarından, elektrikli otomobillere doğru yaşanan bu dönüşümde, Togg ve Tesla gibi markalar öncü rol oynuyor. Yeni ÖTV düzenlemesinin de etkisiyle, elektrikli araçlara olan talep devam ederken, Temmuz ayı satış rakamları iki devin pazar payı yarışını gözler önüne serdi. Tesla'nın Togg'dan daha fazla araç sattığı bu ayda, markanın kurucusu Elon Musk'ın Türkiye'den elde ettiği kazanç, milyonlarca dolar seviyesine ulaştı.

TOGG VE TESLA'NIN KIYASIYA REKABETİ

2025 yılının Temmuz ayına ait elektrikli otomobil satış verileri, Türkiye pazarındaki rekabetin yoğunluğunu ortaya koydu. Verilere göre, yerli üretim Togg T10X, Temmuz ayında 2.720 adet satış gerçekleştirirken, ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla, bu rakamı geride bırakarak 4.706 adetlik bir satışla ayın lideri oldu. Togg, yerli ve milli bir marka olarak pazarda güçlü bir konuma sahip olsa da, Tesla'nın satışları pazarın genelinde daha dominant bir rol oynadığını gösteriyor.

ELON MUSK'IN TÜRKİYE KAZANCI: SADECE BİR AYDA MİLYARLARCA LİRA!

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın Temmuz ayındaki satışları, markaya ve dolayısıyla Musk'a önemli bir kazanç sağladı. Gerçekleşen 4.706 adetlik satış üzerinden, ÖTV ve KDV gibi vergiler sadeleştirildiğinde, Tesla'nın Türkiye'den elde ettiği kazancın 7.8 milyar lira seviyelerinde olduğu belirtiliyor. Bu rakam, dolara çevrildiğinde ise 193 milyon dolar gibi astronomik bir kazanca tekabül ediyor. Bu durum, elektrikli otomobil pazarının Türkiye için ne kadar büyük bir ekonomik potansiyele sahip olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Tesla'nın kazancı Haziran ayında daha da yüksekti. Haziran ayında 7.325 adet araç satan Tesla'nın, bu satışlardan elde ettiği kazanç 342 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşmişti. Temmuz ayındaki satışların Haziran'a göre düşüş göstermesine rağmen, elde edilen kazanç hala oldukça yüksek.

ÖTV DÜZENLEMESİNİN ARDINDAN FİYATLAR VE PAZAR DİNAMİKLERİ

Türkiye'de yürürlüğe giren yeni ÖTV düzenlemesi, tüm otomobil markalarının fiyatlarını güncellemesine neden oldu. Tesla'da da fiyatlar, yeni ÖTV oranlarına göre ayarlandı. Bu düzenleme, her ne kadar yerli üretimi desteklemeyi hedeflese de, elektrikli otomobil pazarındaki fiyat dengelerini de etkileyecek gibi görünüyor. Fiyatların güncellenmesiyle birlikte, Ağustos ayı satış rakamları Togg ve Tesla arasındaki rekabetin seyrini yeniden belirleyecektir.

TESLA'YI RAKİPLERİNDEN AYIRAN ÖZELLİKLER VE MODELLER

Tesla'nın pazarda bu kadar güçlü bir konum elde etmesinin ardında, sadece elektrikli motor teknolojisi değil, aynı zamanda yazılım ve donanımsal özellikleri de yatıyor.

Kablosuz Yazılım Güncellemeleri (OTA): Tesla, otomobillerini tıpkı akıllı telefonlar gibi kablosuz (Over-the-Air) güncellemelerle sürekli yenileyebilir. Bu güncellemeler, aracın performansını artırabilir, yeni özellikler ekleyebilir, yazılım hatalarını düzeltebilir ve hatta güvenlik açıklarını kapatabilir. Geleneksel otomobillerde bu tür güncellemeler için servise gitmek gerekirken, Tesla'da tüm işlemler uzaktan ve ücretsiz olarak yapılır.

Otopilot ve Tam Otonom Sürüş (FSD): Tesla, otonom sürüş teknolojisinde en iddialı markalardan biridir. Gelişmiş otopilot sistemi, şerit takibi, adaptif hız sabitleme ve otomatik park gibi özellikleri sunarken, FSD (Full Self-Driving) paketi ile aracın kendi kendine şehir içinde ve otoyollarda ilerlemesi hedeflenmektedir.

Teknoloji Odaklı Minimalist Tasarım: Tesla araçlarının iç mekanı, minimalist bir felsefeyle tasarlanmıştır. Geleneksel gösterge panelleri yerine, neredeyse tüm araç fonksiyonlarının kontrol edildiği büyük bir dokunmatik ekran bulunur. Bu, teknolojiye ve yazılıma odaklanan bir tasarım anlayışını yansıtır.

TÜRKİYE PAZARINDAKİ GÖZDE MODELLER: MODEL Y VE MODEL 3'ÜN ÖZELLİKLERİ

Tesla'nın Türkiye pazarında en çok satan modelleri olan Model Y ve Model 3, farklı segmentlerde yer alsa da benzer teknolojik özellikleri paylaşır: