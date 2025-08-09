Trump-Putin görüşmesi öncesi Zelenskiy'den açıklama: 'Ukraynalılar topraklarını işgalcilere hediye etmeyecek'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkan Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği yüz yüze görüşme öncesinde "bazı toprak tavizleri" olabileceği yönündeki ifadesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy konuşmasına, "Başkan Trump, Alaska'da Putin ile yapacağı görüşme için hazırlıklar yapıldığını duyurdu. Bizim topraklarımızda, halkımıza karşı şiddetle devam eden ve bizim, Ukrayna'nın katılımı olmadan sona erdirilemeyecek olan bu savaştan çok uzaklarda" ifadeleriyle başladı.

Zelenskiy, "Putin halkımıza inanmadı ve bu yüzden Ukrayna'yı ele geçirmeye çalışmak gibi umutsuz bir karar aldı. En büyük hatası Ukraynalıları hesaba katmamasıydı. Ben halkımıza inanıyorum. Ukraynalılar güçlüdür. Ukraynalılar kendilerine ait olanı savunur. Dünyadaki birçok ülke savaş sırasında Ukrayna'nın yanında yer aldı. Rusya'nın yanında olanlar bile Rusya'nın kötülük yaptığını biliyor. Elbette, işlediği suçlardan dolayı Rusya'yı ödüllendirmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Ukrayna halkının barışı hak ettiğini vurgulayan Zelenskiy, "Ancak tüm ortaklar onurlu bir barışın ne olduğunu anlamalı. Bu savaş sona erdirilmeli ve Rusya bunu sona erdirmeli. Rusya savaşı başlattı ve tüm son tarihleri hiçe sayarak uzatıyor. Sorun bu, başka bir şey değil" ifadelerini kullandı.

"ÖLÜ DOĞMUŞ KARARLAR"

Zelenskiy, "Ukrayna toprak sorunu ile ilgili cevap, Ukrayna Anayasasında zaten yer alıyor. Kimse bundan sapmayacak, sapamayacak. Ukraynalılar topraklarını işgalcilere hediye etmeyecek. Ukrayna, barışı getirebilecek gerçek kararlar almaya hazır. Bize karşı olan, Ukrayna'yı dışlayan her türlü karar, aynı zamanda barışa karşı bir karardır. Bu kararlar hiçbir şey başaramayacaktır. Bunlar ölü doğmuş kararlardır. Uygulanamaz kararlardır. Hepimizin gerçek ve samimi bir barışa ihtiyacı var. İnsanların saygı duyacağı bir barışa. Gerçek ve en önemlisi kalıcı barış için ABD Başkanı Trump ve tüm ortaklarımızla birlikte çalışmaya hazırız. Moskova'nın istekleri nedeniyle çökmeyecek bir barış" şeklinde konuştu.

Birlikte oldukları için Ukrayna halkına teşekkür eden Zelenskiy, "Ukrayna budur. Bağımsızlığımızı koruduğu için tüm askerlerimize teşekkür ederim. Kararlı olun, burası bizim toprağımız, biz Ukrayna'yız" dedi.

"HER İKİ TARAFIN DA YARARINA OLACAK"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da bir gazetecinin, "Putin ile yapılacak görüşme Rusya’nın barışı sağlamak için son şansı mı? Ukrayna’nın toprak tavizi vermesi bekleniyor mu?" sorusuna, "Son şans demek istemem ama bazı toprak takasları olabilir. Her iki tarafın da yararına olacak" şeklinde cevap vermişti.