Savaşın karanlık yüzü! 'Ukrayna'da erkek olmak' adlı video dünyanın gündeminde

Şubat 2022'de Rusya'nın "Özel Askeri Operasyon" adı altında başlattığı savaş hala tüm şiddetiyle devam ediyor. Ukrayna'da yüz binlerce yetişkin erkek askere gitmemek için kaçak hayatı yaşıyor. Ukrayna Ordusu tarafından yakalanan yetişkin erkekler ise zorla askere götürülüyor.

ASKERLER ZORLA GÖTÜRDÜ

6 Ağustos 2025 tarihine ait olduğu ileri sürülen söz konusu görüntülerde onlarca askerin bir kaçak Ukrayna vatandaşını zorla sevk aracına bindirmeye çalıştığı görüldü. Ukraynalı gencin askere gitmemek için direndiği ve aracın kapılarını tekmelediği anlar amatör kameraya yansırken, video dünya gündemine oturdu.