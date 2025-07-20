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 | Berrak Arıcan

Ukrayna'nın müzakere teklifine Kremlin'den cevap

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin barış müzakereleri için teklifinin ardından Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus lider Vladimir Putin'in barış anlaşmasını müzakere etmek için hazır olduğunu söyledi.

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Ukrayna'nın müzakere teklifine Kremlin'den cevap
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 13:33
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 13:33

Devlet Başkanı Volodimir , müzakere sürecinin hızlanması gerektiğini söyleyerek önümüzdeki hafta için bir teklif yaptı. Bunun üzerine Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir 'in Ukrayna ile bir barış anlaşmasını müzakere etmeye hazır olduğunu ancak Rusya'nın asıl amacının Ukrayna'daki hedeflerine ulaşmak olduğunu altını çizdi.

Ukrayna'nın müzakere teklifine Kremlin'den cevap

''ASIL ÖNEMLİ OLAN HEDEFLERİMİZE ULAŞMAK''

Peskov, "Başkan Putin defalarca Ukrayna çözümünü mümkün olan en kısa sürede barışçıl bir sonuca ulaştırma arzusundan bahsetti. Bu uzun bir süreç, çaba gerektiriyor ve kolay değil. Bizim için asıl önemli olan hedeflerimize ulaşmaktır. Hedeflerimiz açık" dedi.

TRUMP'IN YAPTIRIM TEHDİDİNE CEVAP

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'ya yönelik sert açıklamalarına ve tehditlerine de değinen Peskov, dünyanın artık Trump'ın "sert" söylemlerine alıştığını ifade ederek, Trump'ın Rusya'ya yönelik söylemlerine rağmen bir barış anlaşması arayışını sürdürmeye devam ettiğine dikkat çekti.

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#putin
#zelenskiy
#diplomasi
#barış görüşmeleri
#Rusya
#Ukrayna
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