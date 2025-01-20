Rusya ve ABD arasında 8 yıl sonra bir ilk: Büyükelçi atanacak

20 Ocak 2025 14:24 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 14:32

Rusya, 8 yılın ardından ilk kez ABD'ye büyükelçi atayacak. Rusya'nın ABD'ye atayacağı yeni büyükelçi için Washington yönetiminden onay alındığı belirtildi.

Rusya​ Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamayla iddiayı onayladı. Rusya, 8 yılın ardından ilk kez ABD'ye büyükelçi​ atayacak. Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Grigory Karasin, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, büyükelçinin resmi olarak atanmasının birkaç hafta içinde gerçekleşebileceğini belirtti.

Sözcü Maria Zakharova ise TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, “agreman henüz alınmadı” diyerek sürecin tamamlanmadığını ifade etti. Karasin ve Zakharova, büyükelçinin ismini açıklamadı.

2017 YILINDAN BERİ BÜYÜKELÇİ YOKTU

Önceki Washington büyükelçisi Anatoly Antonov’un 2017 yılında görevden ayrılmasından bu yana pozisyon boş durumda.

Kasım ayında Kommersant gazetesi, Dışişleri Bakanlığı Kuzey Amerika Dairesi Başkanı Aleksandr Darçiyev’in bu göreve getirileceğini iddia etmişti.