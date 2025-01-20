Son dakika | İzmir'de okulda şampanya patlatan öğretmenler hakkında karar belli oldu

20 Ocak 2025 16:35 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 17:14

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir ortaokulda öğretmenlerin şampanya patlatıp içtiği görüntülere ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Tepki çeken olayla ilgili okul idarecileri ve öğretmenler hakkında karar verildi.

İzmir​ Bornova​'daki Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda geçen yaz çekilen görüntülerde, okul idarecileri ve öğretmenlerinin okul bahçesinde şampanya patlatıp içtiği görülmüştü. Kamuoyunda tepkilere yol açan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında öğretmenlerin cezası belli oldu.

OKUL BAHÇESİNDE SKANDAL!

Geçen haziran ayında Bornova Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulundaki mezuniyet töreninde, Beden Eğitimi öğretmeni olduğu öğrenilen bir kişinin okul bahçesinde şampanya patlattığı görüntünün ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

Okuldaki tepki çeken görüntülerin ardından yeni bir video ortaya çıktı. Görüntüde öğretmenlerin okul içerisinde dans ederek şampanya içtikleri görüldü. Öğretmenlerin okul içerisinde içki içtiği görüntüler de yine veliler tarafından tepkiyle karşılandı.

ÖĞRETMENLERİN CEZASI BELLİ OLDU

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmanın ardından görüntüdeki 6'sı öğretmen 4'ü okul idarecisi 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı. Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI

"İlimiz Bornova ilçesi Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulunda 6 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen ve basına yansıyan görüntülere ilişkin olarak, okul idaresi ve görüntüde geçen öğretmenlere görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."