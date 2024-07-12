Joe Biden seçimden çekilme çağrılarına son noktayı koydu: Trump'ı bir kez yendim ve yine yeneceğim

12 Temmuz 2024 09:36 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 09:51

ABD’nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapan ABD Başkanı Joe Biden, Kasım ayından bu yana ilk kez tek başına basın toplantısını düzenledi. Yaşı nedeniyle yapılan başkanlık yarışından çekilme çağrılarının gölgesinde kameraların karşısına geçen Biden, merakla beklenen konuşmasına NATO Zirvesi ile ilgili açıklamalarla başladı.

NATO'nun 75. yılını kutlayarak gerçekleştirilen zirveyi "büyük bir başarı" olarak nitelendiren Biden, ittifakın dünyayı daha güvenli ve daha özgür bir yer hale getirdiğini söyledi.

NATO üyesi ülkelere ithafen, "Birlikte hepimizin daha güvende olacağını biliyorlardı. Birine yapılan saldırı hepsine yapılmış sayılacaktı” diyen Biden, “Ve bu işe yaradı. Çünkü düşmanlar birimize saldırırlarsa hepimiz tarafından saldırıya uğrayacaklarını biliyorlar. Bu mesajı vermek saldırganlığı caydırmanın ve savaşları önlemenin en iyi yoludur. NATO'nun zamanının geçtiğini düşünenler, Putin'in Ukrayna'yı işgal etmesiyle bir uyanış yaşadılar" şeklinde konuştu.

“SELEFİM NATO'YA BAĞLI DEĞİL”

NATO'nun giderek büyüyen bir güvenlik ittifakı haline geldiğini vurgulayan Biden, "Bazı devlet başkanları yaptıkları açıklamalarda NATO'nun başardığı her şey için ABD'ye ve şahsen bana teşekkür ettiler. NATO sadece daha güçlü değil, NATO daha büyük. Çünkü Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılmasına biz öncülük ettik" ifadelerine yer verdi.

İsim vermeden yaklaşan seçimdeki rakibi ve eski ABD Başkanı Donald Trump’ı eleştiren Biden, "Bu arada selefim NATO'ya hiçbir bağlılığı olmadığını açıkça ortaya koydu. NATO ittifak anlaşmasında yer alan karşılıklı savunma anlaşmasına atıfta bulunarak 5. maddeyi yerine getirme yükümlülüğü hissetmeyeceğini açıkça ifade etti" ifadelerini kullandı.

BAŞKANLIK SEÇİMİNE SON NOKTAYI KOYDU

İlerleyen yaşı nedeniyle yapılan ABD başkanlık yarışından çekilme çağrılarına son noktayı koyan Biden, yarışı tamamlayacağını vurguladı.

"Başkanlık için aday olabilecek en nitelikli kişi olduğumu düşünüyorum. Trump'ı bir kez yendim ve yine yeneceğim" diyen Biden, "Yoluma devam edeceğim" ifadelerine yer verdi. Kazanmasının mümkün olmadığına dair güçlü kanıtlar bulunmadığı sürece yarışta kalacağını ifade eden Biden, kaybetme ihtimaline atıfla "Kimse bunu söylemiyor. Hiçbir anket bunu söylemiyor" dedi. Trump’ı yenebilecek başka insanların da olduğunu kaydeden Biden, buna rağmen devam eden seçim maratonuna işaret ederek "Ama sıfırdan başlamak çok zor” ifadelerini kullandı.

HARRİS YERİNE TRUMP DEDİ

Günün erken saatlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i yanlışlıkla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in adıyla çağıran Biden, basın toplantısı sırasında sorulan bir soru üzerine ise Kamala Harris yerine “Başkan Yardımcısı Trump” ifadelerini kullandı.

Hatasını düzelten Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in başkan olabilecek nitelikte olduğunu belirterek, "Başkan olmak için yeterli olduğunu düşünmeseydim onu seçmezdim, en başından beri bu konuda hiç tereddüt etmedim. Başkan olmak için gerekli niteliklere sahip. Bu yüzden onu seçtim" şeklinde konuştu.