Joe Biden’dan işgal itirafı: Tüm güçle hareket edeceklerdi

07 Haziran 2024 21:13 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 21:13

ABD Başkanı Joe Biden, Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü törenleri için geldiği Fransa’da ABD basınına açıklamalarda bulundu.

Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisini Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentine düzenlenen operasyon konusunda dinlediğini belirtti.

TÜM GÜÇLE İŞGAL EDECEKLERDİ

Kendisinin uyarılarından sonra İsrail Savunma Kuvvetlerinin daha hedefli bir operasyon planladığını belirten Biden, “Refah'a tam güçle gireceklerdi. Tüm Refah'ı işgal edecekler, şehri alacaklar ve tam güçle hareket edeceklerdi. Bunu yapmadılar” dedi.

Netanyahu’nun geçtiğimiz hafta açıklanan ateşkes planına bağlı kalıp kalmayacağı sorusu üzerine Biden, “Açıkça öyle olduğunu söyledi. Avrupalı dostlarımız da bu işin içinde. Ateşkes sağlamak zorundayız” ifadelerini kullanarak, Arap dünyasının büyük bir kısmının da planı desteklediğini aktardı.