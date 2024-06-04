Mısır'dan Refah Sınır Kapısı için İsrail'e net mesaj: Askeri varlığı reddediyoruz

04 Haziran 2024 16:59 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 17:12

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken Refah Sınır Kapısı'nı da işgal eden Tel Aviv yönetimine Mısır'dan net mesaj geldi. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Refah Sınır Kapısı'nda askeri varlığı reddettiklerini, sınır kapısının askeri çatışma bölgesine dönüşmemesi gerektiğini söyledi.

Bakan Şukri, insani yardımların önünü kesen engellerin uluslararası toplum tarafından da sorgulanması gerektiğini söyleyerek çağrıda bulundu. Ayrıca Gazze'ye daha fazla insani yardımın ulaştırılması için de Refah Sınır Kapısı'nın çatışma noktasına dönmemesi gerektiğini belirtti.

''SAVAŞI DURDURMAK İÇİN TOPLUMDA FİKİR BİRLİĞİ VAR''

ABD Başkanı Joe Biden'in Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili açıkladığı öneriye de değinen Şukri, "Savaşı durdurma zamanı geldiği konusunda uluslararası toplumda fikir birliği var." diye konuştu.

Gazze'de can kaybı sayısının arttığı ve büyük bir yıkımın olduğunun altını çizen Şukri, Mısır'ın ateşkes ve esir takası için diğer arabulucu ülkelerle çabalar sarf ettiğini söyledi.

Filistin devletini tanıyan ülkelerin sayısında da artış olduğunu hatırlatan Şukri, bu hedefin gerçekleşmesi için öncelikle ateşkesin olması gerektiğini belirtti.

REFAH SINIR KAPISI 7 MAYIS'TAN BERİ KAPALI

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Gazze Şeridi'nin dış dünyaya açılan tek sınır kapısı Refah, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı.