Joe Biden'dan UCM'nin Netanyahu kararına tepki! "Tutuklama emri tam bir rezalet"

22 Kasım 2024 09:48 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 09:58

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Gazze'de katliam emri veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkardı. ABD Başkanı Joe Biden, UCM'nin bu kararına tepki gösterdi ve tutuklama emrini 'rezalet' olarak nitelendirdi.

Netanyahu için neden yakalama kararı çıktı? Uluslararası Ceza Mahkemesi karar verdi

Netanyahu için neden yakalama kararı çıktı? Uluslararası Ceza Mahkemesi karar verdi

Uluslararası Ceza Mahkemesi​ (UCM), İsrail ordusunun Gazze​'de katliam emri veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu​ ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant için ''tutuklama'' talebini 6 ay sonra karara bağladı. UCM, Netanyahu ve Gallant için tutuklama​ emri çıkardı.

"İSRAİL İLE HAMAS EŞ DEĞER DEĞİL"

UCM'nin Netanyahu ve Gallant için tutuklama emri hakkında yazılı bir açıklama yapan Biden, karara tepki gösterdi. UCM'nin İsrailli liderler hakkında tutuklama emri çıkarmasını "rezalet" olarak nitelendiren Biden, İsrail ile Hamas'ın "eş değer" olmadığını belirtti.

"HER ZAMAN İSRAİL'İN YANINDAYIZ"

İsrail'in katliamlarına her defasında sessiz kalan Joe Biden, İsrail'in güvenliğine yönelik tehditlere karşı her zaman Tel Aviv'in yanında yer alacaklarını yineledi.

NE OLMUŞTU?

UCM, dün "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı" Netanyahu ile Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.