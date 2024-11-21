Son dakika | Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tutuklama emri

21 Kasım 2024 14:59 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 15:16

Son dakika haberi... Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant için tutuklama emri çıkardı.

Son dakika | İsrail'den Suriye'ye saldırı: Onlarca ölü ve yaralı var

Son dakika | İsrail'den Suriye'ye saldırı: Onlarca ölü ve yaralı var

Uluslararası Ceza Mahkemesi​ (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu​ ve Savunma Bakanı Yoav Gallant​ hakkında 20 Mayıs’ta gelen ''tutuklama'' talebini 6 ay sonra karara bağladı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant için tutuklama emri çıkardı. UCM, Netanyahu ve Gallant'ın Gazze'de savaş suçu işlediğine dair 'makul gerekçeler' olduğunu belirtti. Ayrıca İsrail'in mahkemenı̇n yargı yetkı̇sı̇nı̇ kabul etmesı̇nı̇n gereklı̇ olmadığını söyledı̇.

Öte yandan Hamas liderlerinden El-masri hakkında da tutuklama kararı çıkardı. Bu tutuklama kararlarının açıklanmasının mağdurların ve aı̇lelerı̇nin menfaatı̇ne olduğunu ifade edildi.

UCM YAKALAMA KARARINI BEKLETTİ

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcı Kerim Han’ın Netanyahu, Galant ve üç Hamas lideri hakkında 20 Mayıs’ta yaptığı yakalama talebi hakkında 6 aydır karar vermemesi sebebiyle eleştiriliyordu.