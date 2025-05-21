Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Joe Biden'ın hastalığı nasıl fark edilmedi? Elon Musk yine ortalığı karıştırdı

ABD'nin eski Başkanı Joe Biden'ın prostat kanseri olduğunun açıklanmasının ardından birçok komplo teorisi ortaya atıldı. ABD lideri Donald Trump'ın sağ kolu Elon Musk da bir teoriyi destekledi ve ortalığı karıştırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Joe Biden'ın hastalığı nasıl fark edilmedi? Elon Musk yine ortalığı karıştırdı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 12:36
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 12:36

ABD'nin eski Başkanı Joe Biden'ın prostat kanserine yakalandığı haberi doğrulandı ve 'Neden şimdiye kadar kanserin tespit edilemediği' akıllarda büyük bir soru işareti olarak yer aldı. Biden'ın hastalığının açıklanmasının ardından ortaya birçok komplo teorisi atıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın da seçim sürecinden bu yana yanından ayırmadığı Elon Musk bir teoriyi destekledi.

Joe Biden'ın hastalığı nasıl fark edilmedi? Elon Musk yine ortalığı karıştırdı

''BIDEN'IN YERİNE HARRIS GELECEKTİ''

Teorilerden biri, Joe Biden'ı yeniden lider yaptıktan sonra hastalığının açıklanması ve yaşının da bahane olarak gösterilip yerine Kamala Harris'i getirme planı olduğu yönündeydi. Bu şekilde Harris, seçim sürecine dahil olmadan ABD'nin lideri olabilecekti.

Joe Biden'ın hastalığı nasıl fark edilmedi? Elon Musk yine ortalığı karıştırdı

ELON MUSK'TAN 'TAM ORTADAN VURDUN' İMASI

Independent'ın haberine göre, demokratların böyle bir planı olduğu iddiası, Elon Musk tarafından desteklendi. Musk, bir dart tahtasını "tam ortadan vuran" emojiyle bu iddiaya destek verdiğini belli etti.

Joe Biden'ın hastalığı nasıl fark edilmedi? Elon Musk yine ortalığı karıştırdı

Donald Trump'ın oğlu Trump Jr ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bilmek istediğim şey, Dr. Jill Biden'ın beşinci evre metastatik kanseri nasıl gözden kaçırdığı yoksa bu da bir başka örtbas mı???" yazısını paylaştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gönüllü dönüş programı başladı! Trump ceplerine para bile koyacak
Elon Musk'ı korku sardı: CEO olarak acil mesaj gönderdi
ETİKETLER
#elon musk
#kamala harris
#joe biden
#prostat kanseri
#donald-trump
#Komplo Teorisi
#Dart
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.