Joe Biden'ın hastalığı nasıl fark edilmedi? Elon Musk yine ortalığı karıştırdı

ABD'nin eski Başkanı Joe Biden'ın prostat kanseri olduğunun açıklanmasının ardından birçok komplo teorisi ortaya atıldı. ABD lideri Donald Trump'ın sağ kolu Elon Musk da bir teoriyi destekledi ve ortalığı karıştırdı.

ABD'nin eski Başkanı Joe Biden'ın prostat kanserine yakalandığı haberi doğrulandı ve 'Neden şimdiye kadar kanserin tespit edilemediği' akıllarda büyük bir soru işareti olarak yer aldı. Biden'ın hastalığının açıklanmasının ardından ortaya birçok komplo teorisi atıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın da seçim sürecinden bu yana yanından ayırmadığı Elon Musk bir teoriyi destekledi.

''BIDEN'IN YERİNE HARRIS GELECEKTİ''

Teorilerden biri, Joe Biden'ı yeniden lider yaptıktan sonra hastalığının açıklanması ve yaşının da bahane olarak gösterilip yerine Kamala Harris'i getirme planı olduğu yönündeydi. Bu şekilde Harris, seçim sürecine dahil olmadan ABD'nin lideri olabilecekti.

ELON MUSK'TAN 'TAM ORTADAN VURDUN' İMASI

Independent'ın haberine göre, demokratların böyle bir planı olduğu iddiası, Elon Musk tarafından desteklendi. Musk, bir dart tahtasını "tam ortadan vuran" emojiyle bu iddiaya destek verdiğini belli etti.

Donald Trump'ın oğlu Trump Jr ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bilmek istediğim şey, Dr. Jill Biden'ın beşinci evre metastatik kanseri nasıl gözden kaçırdığı yoksa bu da bir başka örtbas mı???" yazısını paylaştı.