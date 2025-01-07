Joe Biden'ın 'Putin' gafı! Herkes şaştı kaldı

07 Ocak 2025 09:45 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 09:45

ABD Başkanı Joe Biden bu kez 'Putin' gafıyla gündem oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 47 senedir tanıdığını iddia eden Biden herkesi şaşırttı.

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğunu Donald Trump'a devredecek olan Joe Biden​ yine bir gafla adından söz ettirdi. Beyaz Saray​'da Demokrat Partili üyelerine konuşan Biden, Rusya​ Devlet Başkanı Vladimir Putin​ ile tanıştığı tarihi bir hayli karıştırdı. Biden, ''Vladimir Putin'i 47 yıldır tanıyorum'' dedi ve şöyle devam etti:

''Seçildiğim zaman ile yemin etmeden önceki zaman arasında onunla tanıştığımı hatırlıyorum. Ya da hemen sonrasında. Hayır, pardon, ondan önce. Hayır, doğru, göreve geldikten hemen sonra, şubat başında''

Joe Biden, 20 Ocak 2021'de göreve gelmişti...

İLK KEZ 2021'DE GÖRÜŞTÜLER

Joe Biden ve Rus lider Vladimir Putin, ilk kez 2021 yılının haziran ayında İsviçre'nin Cenevre şehrinde bir araya geldiler.12 Şubat 2022'de telefonla görüşen iki lider, 2022 sonlarına doğru video-konferans yöntemiyle konuştular.

''40 YILI AŞKIN SÜREDİR TANIYORUM''

Öte yandan Joe Biden'ın bu iddiası ilk de değildi. 2024 yılının haziran ayında Biden, yine ''Putin'i 40 yılı aşkın süredir tanıyorum'' demişti. Biden'ın bu sözleri üzerine ise Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Biden'ın Putin'i bu kadar uzun bir süredir nasıl tanıdığını açıklamasını önermişti.

BIDEN 1970'LERDE SSCB'YE GELDİ

47 yıl önce Delaware eyaletinde senatör olarak görev yapan Biden, 1970'lerin sonlarından başlayarak SSCB'yi birkaç kez ziyaret etti.

Biden, 1978 yılında SSCB'yi ziyaret ettiği sırada Putin, SSCB'nin istihbarat ve gizli servisi KGB'de subay olarak görev yapıyordu.

1985 yılında Doğu Almanya'ya atanan Putin, 1990'ların başına kadar burada görev yaptı.