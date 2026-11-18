Ulusal Mahkeme Hakimi Antonio Pina'nın, şarkıcı Julio İglesias aleyhine 2 eski çalışanı tarafından açılan, "cinsel taciz, saldırı ve aşağılayıcı muamele" iddialarını içeren davayı kabul ettiği açıkladı.

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HABERİN ÖZETİ Julio Iglesias’a "cinsel saldırı" davası açılıyor! Mahkeme eski çalışanlarının talebini kabul etti Ulusal Mahkeme Hakimi Antonio Pina, şarkıcı Julio İglesias aleyhine 2 eski kadın çalışanı tarafından açılan cinsel taciz, saldırı ve aşağılayıcı muamele iddialarını içeren davayı kabul etti. Hakim Pina, davacının tek bir ifadesinin ceza soruşturması başlatılmasını haklı çıkaracak nitelikte ilk bakışta delil teşkil ettiğini açıkladı. Dava, İglesias'ın Bahamalar ve Dominik Cumhuriyeti'ndeki evinde görev yapan 2 kadın çalışanın suçlamalarını kapsıyor. Davacıların 3 Şubat'ta şahsen Ulusal Mahkemeye gelerek dava açma taleplerini onaylamaları gerekiyor. İki kadın çalışan, 83 yaşındaki Julio İglesias'ı cinsel saldırı, tokatlama, taciz ve iş yerinde sistematik aşağılama ile suçladı.

“İFADE, DELİL TEŞKİL ETMEKTEDİR”

Mahkeme kaynaklarınca, İspanyol basınına verilen bilgilerde, Pina'nın davayı kabul etme gerekçesini, "Dava, davacının tek bir ifadesine dayanmaktadır ve bu ifade, ceza soruşturmasının başlatılmasını haklı çıkaracak nitelikte ilk bakışta delil teşkil etmektedir." şeklinde açıkladığı belirtildi.

Konuya ilişkin haberlerde, davacıların 3 Şubat'ta şahsen Ulusal Mahkemeye gelerek dava açma taleplerini onaylamaları gerektiği kaydedildi.

EVİNDE GÖREV YAPAN 2 KADINLAR TARAFINDAN SUÇLANDI

Söz konusu dava, şarkıcı İglesias'ın Bahamalar ve Dominik Cumhuriyeti'ndeki evinde görev yapan 2 kadın çalışanın suçlamalarını kapsıyor.

Her iki kadının basına verdiği ilk demeçlerde, 83 yaşındaki Julio İglesias'ı, "cinsel saldırı, tokatlama, taciz ve hem kendilerinin hem de diğer çalışanları sistematik olarak iş yerinde aşağılamakla" suçlamıştı.