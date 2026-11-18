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İstanbul
Ulusal Mahkeme Hakimi Antonio Pina'nın, şarkıcı Julio İglesias aleyhine 2 eski çalışanı tarafından açılan, "cinsel taciz, saldırı ve aşağılayıcı muamele" iddialarını içeren davayı kabul ettiği açıkladı.
Mahkeme kaynaklarınca, İspanyol basınına verilen bilgilerde, Pina'nın davayı kabul etme gerekçesini, "Dava, davacının tek bir ifadesine dayanmaktadır ve bu ifade, ceza soruşturmasının başlatılmasını haklı çıkaracak nitelikte ilk bakışta delil teşkil etmektedir." şeklinde açıkladığı belirtildi.
Konuya ilişkin haberlerde, davacıların 3 Şubat'ta şahsen Ulusal Mahkemeye gelerek dava açma taleplerini onaylamaları gerektiği kaydedildi.
Söz konusu dava, şarkıcı İglesias'ın Bahamalar ve Dominik Cumhuriyeti'ndeki evinde görev yapan 2 kadın çalışanın suçlamalarını kapsıyor.
Her iki kadının basına verdiği ilk demeçlerde, 83 yaşındaki Julio İglesias'ı, "cinsel saldırı, tokatlama, taciz ve hem kendilerinin hem de diğer çalışanları sistematik olarak iş yerinde aşağılamakla" suçlamıştı.