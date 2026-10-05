Geçtiğimiz Şubat ayında 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması çerçevesinde tutuklanarak Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın yargılandığı 'tehdit' ve 'şantaj' davasında mağdur olan belediye çalışanı Öznur Ç., Özcan hakkında yeni bir şikayette bulundu. Öznur Ç. isimli kadının şikayeti üzerine Özcan hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'zincirleme şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı.

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HABERİN ÖZETİ Tanju Özcan’ın 'Cinsel saldırı' davasında mahkeme kararını verdi Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan, belediye çalışanı Öznur Ç.'nin şikayetiyle açılan 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' davasında beraat etti. Öznur Ç.'nin şikayeti üzerine Tanju Özcan hakkında Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açılmıştı. Ankara Sincan Cezaevi'nde başka bir suçtan tutukluluğu süren Özcan, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mahkeme heyeti, kesin ve somut maddi delil bulunmadığı gerekçesiyle Özcan'ın her iki suçtan da beraatine karar verdi.

ÖZCAN DAVAYA SEGBİS ARACILIĞI İLE KATILDI

Söz konusu davada Haziran ayında tahliyesine karar verilen ancak 'icbar suretiyle irtikap' suçundan Ankara Sincan Cezaevi'nde tutukluluğu devam eden Özcan, karar duruşmasına SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katıldı.

MAHKEME BERAATİNE HÜKMETTİ

Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçları işlediği yönünde her türlü şüpheden uzak, kesin ve somut maddi delil bulunmadığına kanaat getirerek, Tanju Özcan'ın her iki suçtan da beraatine hükmetti.