K-Pop dinleyen genç idam edildi! Kuzey Kore'nin ilginç yasakları

01 Temmuz 2024 10:44 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 11:01

Bebeklikte yaşadığı hastalık yüzünden 28 yaşında ilk kez duymaya başladı! Gözyaşları sel oldu aktı

Bebeklikte yaşadığı hastalık yüzünden 28 yaşında ilk kez duymaya başladı! Gözyaşları sel oldu aktı

Kuzey Kore'nin Güney Hwanghae eyaletinde yaşayan bir gencin, 70 Güney Kore şarkısı dinlediği, 3 film izlediği ve bu filmleri dağıttığı için 2022 yılında kamuoyu önünde idam edildiği ortaya çıktı. Yeni bir insan hakları ihlalleri raporuna göre, gencin cezası, 2022 yılında kabul edildi ve 'gerici ideoloji ve kültürün' ortadan kaldırılmasını öngören yasaya dayandığı iddia edildi.

Kuzey Kore'de gerici olarak değerlendirilen uygulamalar arasında gelinlerin beyaz gelinlik giymesi, düğünlerde damatların gelini kucaklarında taşıması, güneş gözlüğü takmak gibi eylemler yer alıyor. Fakat bunların cezaları net olarak bildirilmiyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün 2024 tarihli bir raporunda Kuzey Kore'deki ifade ve bilgi edinme özgürlüğü hakkında, hükümet tarafından onaylanmayan telefonlara, bilgisayarlara, televizyonlara, radyolara ve medya içeriğine erişimin yasa dışı olduğu belirtiliyor.

KUZEY KORE'NİN İLGİNÇ YASAKLARI

Kuzey Korelilerin kendi kanalları hariç televizyon izlemelerine, hatta dışarıdan radyo dinlemelerine izin verilmiyor.

Sandık başına gitmeme gibi bir seçenek yok. Yasalara göre, 17 yaşını dolduran herkesin bütün seçimlerde oy kullanması zorunlu.

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a taşınmak için izin gerekiyor. Herkes taşınamıyor.

Uluslararası aramalar yasak.

İnterneti herkes kullanamıyor. Devlet personeli ya da özel izin almış olan kişiler kullanabiliyor.

Kuzey Kore'den dışarı çıkılamaz. Ülkeden kaçmaya çalışmak oldukça büyük bir suç olarak kabul ediliyor. Cezası idam ya da toplama kampları...

Araba kullanımı ve araç sahibi olmak hükümet kontrolünde.

Dar kesim pantolon ve deri ceket giymek yasak.