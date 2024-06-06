Kabe'nin misafirlerinden Filistin'e dua: 3 milyondan fazla hacı adayı ellerini semaya açtı

06 Haziran 2024 12:51 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 12:59

Hicri 1445 yılının hac dönemi başladı.

Kura ile mübarek beldelere gitmesi belirlenen yaklaşık 5 milyon hacı adayına özel hac vizeleri çıkartıldı.

Memleketlerinden uçaklar ile ilk olarak Cidde'ye gelen Müslümanlar, havalimanından yola çıkarak 95 kilometre uzaktaki Kabe'ye Telbiye okuyarak, Lebbeyk nidaları ile geldi.

"Geldik Allah'ım sana geldik" manasındaki Telbiye duasını yol boyunca okuyan hacı adayları, büyük bir coşkuya kavuşuyorlar.

Telbiye, "Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk. İnne'l-hamde ve'n-ni'mete leke ve'l-mülke, lâ şerîke lek" sözleri ile getiriliyor.

HACILAR KUTSAL TOPRAKLARA ULAŞTI

Bugün itibariyle Kabe'ye ulaşan 3 milyondan fazla hacı adayı, beyaz iki parça ihramları ile umre tavafı ve vacip olan bu tavafın say'ını yaptıktan sonra Allah-ü Teala'ya niyazda bulundular.

Bu sene Kabe'de ilk edilen dua ise, Filistin'deki Müslümanların uğradıkları zalimce saldırıların son bulması oldu.

BU SENE 5 MİLYON KİŞİ HAC FARİZASINI YERİNE GETİRECEK

Milyonlarca müslüman ellerini semaya açarak vahşi soykırımın bitmesi için gözyaşı dökerek dualar etti. Bu sene yaklaşık 5 milyon kişinin hac farizasını yerine getireceği bildirildi.

Kameri takvime göre Zilhicce ayının 9. günü olan arife günü, 16 Haziran Pazar tarihinde, Mekke'ye 25 kilometre uzaklıktaki Arafat Ovası'na çıkıp vakfe durup haccın en önemli farzını yerine getirecek olan Müslümanlar, 17 Haziran Pazartesi günü de kurbanların kesilip, ziyaret tavafını tamamlayarak hacı olacaklar.