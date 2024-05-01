Hacı adayları dikkat! Artık 'Hac vizesi' olmadan hac yapılamayacak

01 May 2024 17:07 - Güncelleme : 01 May 2024 17:13

Bakanlık yetkilileri, hac ibadetlerini yerine getirmek isteyenlerin, sahte hac kampanyalarının kurbanı olmamaları konusunda uyararak, "Hac ibadeti ancak ilgili makamlarca ve ülkelerin hac işleri ofisleri aracılığıyla koordineli olarak verilen hac vizesi alınarak veya resmi hac ibadeti olmayan ülkeler için “Nasak Hac” platformu üzerinden yapılabilmektedir" dedi.

"HAC VİZESİ OLMADAN GİRİLMEYECEK"

Umre, turizm, çalışma, aile ziyareti, transit ve diğer vize türlerinin, hac ibadetini gerçekleştirmede geçerli olmayacağı, hac ibadetini gerçekleştirmek isteyenlerin mutlaka 'Hac vizesi' alması gerektiği kaydedildi.