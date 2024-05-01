01 May 2024 16:07 - Güncelleme : 01 May 2024 16:27
Hamas'tan MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür
Hamas, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Filistin halkına desteğinden memnuniyet duyduğunu açıkladı.
Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
Hamas, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İsrail'e karşı direnişinde Filistin halkına verdiği destekten dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.
HAMAS'TAN MESAJ
Hamas'tan, konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Bahçeli'nin, Filistin halkının İsrail işgaline karşı direnişini destekleyen, Hamas'ı ve Filistin direnişini terör örgütü olarak tanımlamayı reddeden tutumundan övgüyle söz edildi.
Bahçeli'nin bu ilkeli ve kıymetli tutumunun, asil Türk halkının, Filistin halkının kurtuluş ve bağımsızlık arayışına verdiği destek konusundaki özgün tutumunun bir uzantısı olduğu vurgulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı