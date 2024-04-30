İmamoğlu'nun Hamas çıkışına AK Parti'li Çelik'ten cevap 

30 Nisan 2024 18:31 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 18:33

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'nde saat 14.00'te başlayan toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

MYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Gazze'deki insanlık dramına değinen Çelik, "Gazze'deki durum birinci gündemimiz olmaya devam ediyor. BMGK ve Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarına rağmen kimse Netanyahu hükümetinin soykırımcı politikasını durduramıyor. Tabii Batılı ülkelerin bir yandan İsrail'e silah vermesi, öbür taraftan Gazze'ye insani yardım göndermesi şeklindeki çifte standartlı gündem onları daha çok cesaretlendiriyor." dedi.

BATILI ÜLKELERE SESLENDİ

Batılı ülkelere de sitem eden Çelik, "Burada insanların Gazze'den yana ortaya koyduğu haklı duruşu dünyanın demokratik ve Batılı ülkelerinin ters kelepçe dediğimiz bir uygulamayla karşıladığını görüyoruz. Düşünceye, vicdana vurulan bu ters kelepçe en önemli gündem olmaya devam ediyor." dedi.

"TAMAMEN YANLIŞ BİR YAKLAŞIM"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Hamas hakkında "Hamas İsrail'de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz" sözlerine ilişkin de açıklama yapan Çelik, "Tamamen yanlış bir yaklaşım" dedi.