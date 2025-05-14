Kaç Suriyeli ülkesine döndü! İşte son sayı

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle başlayan ülke içinde ve dışındaki Suriyelilerin geri dönüşleriyle ilgili son durumu Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) paylaştı. Buna göre sayının yaklaşık 1,9 milyona ulaştığı belirtildi.

Suriye'deki gelişmelere ilişkin yeni rapor, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yayımlandı.

"ULUSLARASI DESTEĞE İHTİYAÇ VAR"

Raporda, ekonomik fırsatlar ve temel hizmetlerin eksikliğinin, Suriyelilerin ülkelerine geri dönmeleri için en büyük zorluğu oluşturduğu aktarılarak "Suriye'nin toparlanmasına yardımcı olmak için uluslararası desteğe kritik olarak ihtiyaç duyuluyor." ifadesi yer aldı.

Suriye'de birçok kişinin elektrik, temiz su ve sağlık hizmetlerine güvenli şekilde erişemediğine vurgu yapılan raporda, resmi belgeler konusundaki eksikliklerin de geri dönenlerin temel hizmetlere erişmesini veya konut ile arazi talebini engellediği bildirildi.

ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISI

Raporda, ülke içinde veya dışında mülteci olarak yaşayan 1,87 milyon yerinden edilmiş Suriyelinin geri döndüğü belirtildi.

Suriye'de tarımsal faaliyetlerin ve yerel pazarların toparlanması için çaba gösterildiğine dikkat çekilerek, geçim kaynaklarının yetersiz olduğu ve barınakların yeniden inşasının yavaş ilerlediği kaydedildi.

Raporda görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Amy Pope, Suriyelilerin dirençli ve yenilikçi olduğunu belirtti.

YURT DIŞINDAN DÖNENLERİN SAYISI

Pope, "Suriyelilerin toplumlarını ve hayatlarını yeniden inşa etmek için önemli yardıma ihtiyaçları var. Suriyelilerin istikrar ve ilerleme yolunda olan bir ülkeye geri dönmelerini sağlamak, ülkenin geleceği için kritik öneme sahip." değerlendirmesinde bulundu.

IOM verilerine göre, Suriye'de Ocak 2024’ten bu yana 1,3 milyondan fazla ülke içinde yerinden edilmiş kişi evine dönerken, yurt dışından ülkesine dönen Suriyeli mülteci sayısı ise 730 bine ulaştı.