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 | Berrak Arıcan

Kadirov'un istifasına Putin engeli! Hastalık iddiaları hakkında ilk kez konuştu

Çeçen lider Ramazan Kadirov istifa etmek istediğini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilettiğinde aldığı cevabı açıkladı. Ayrıca Kadirov, ölümcül hastalığı olduğu iddialarına da cevap verdi.

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Kadirov'un istifasına Putin engeli! Hastalık iddiaları hakkında ilk kez konuştu
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 11:42
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 11:42

Çeçenistan'ın lideri Ramazan Kadirov, istifası ve sağlık durumu hakkındaki iddialara kendi Telegram kanalından cevap verdi. Kadirov, geçtiğimiz günlerde istifa etmek istediğini dile getirmiş, tüm gözler Rus lider Vladimir Putin'e dönmüştü. Çeçen lider, Putin'in cevabını açıkladı. Putin, Kadirov'un istifasına sıcak bakmadı. Kadirov göreve devam edeceğini, ''Hala çalışıyoruz. Başkomutanın emrindeyiz'' sözleriyle duyurdu.

Kadirov'un istifasına Putin engeli! Hastalık iddiaları hakkında ilk kez konuştu

KADİROV HASTA MI?

Kadirov, ölümcül hastalığa yakalandığı iddialarına ise net cevap vermekten kaçındı ve şunları söyledi:
''Hakkımda dedikodular çoğaldı. Ölüyormuşum, yürüyemiyormuşum. Birincisi, hastalık ve ölüm herkesin sonudur. İkincisi, bu bir ölüm tehdidi değildir. Ne kadar yaşayacağımı yalnızca Allah bilir. Eğer 50, 60 ya da 70 yıl yaşamak bana yazılmışsa, kimse o süreden bir gün bile eksiltemez.''

RAMAZAN KADİROV KİMDİR?

Ramazan Kadirov, 5 Ekim 1976 tarihinde Çeçenistan'da dünyaya gelmiştir. 9 Mayıs 2004 tarihinde Grozni'de II. Dünya Savaşı zafer kutlamaları sırasında İslamcı militanlar tarafından düzenlenen bombalı bir suikast sonucu hayatını kaybeden Çeçenistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Ahmet Kadirov'un oğludur.

Kadirov'un istifasına Putin engeli! Hastalık iddiaları hakkında ilk kez konuştu

Çeçen Cumhuriyeti'nin ikinci devlet başkanı Alu Alkanov'un ölümünden sonra Vladimir Putin'in desteği ile 2007'den Çeçen Cumhuriyeti devlet başkanı olmuştur. Devlet başkanı olmadan önce başbakanlık görevini de yapmıştır. Birinci Rus - Çeçen Savaşı'nda babası Ahmet Kadirov ile Ruslara karşı direnmiş, İkinci Rus - Çeçen Savaşı'nda ise Rusların yanında yer almıştır. 2004 yılında Vladimir Putin tarafından Rusya Federasyonu Kahramanı unvanı verilmiştir.

Ayrıca RFK Terek Groznıy'nin başkanlığını yapmaktadır. Evli ve sekiz çocuk babasıdır.

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